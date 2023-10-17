شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمون يبلغون عن مشكلات جديدة بـiPhone 15 Pro Max منها احتراق الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ بعض مستخدمى هواتف آيفون 15 عن مواجهة مشكلات خطيرة تتعلق بـ"احتراق الشاشة"، والتى تترك صورًا مشوشة على الشاشة، فمنذ أن أطلقت شركة Apple هاتف iPhone 15، يبدو كما لو أن كل أسبوع جديد يأتى بمجموعة جديدة من المشكلات التى تفسد الهاتف الذكى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتجه عملاء Apple إلى وسائل التواصل الاجتماعى لمشاركة صور أجهزتهم التى تبلغ قيمتها (1823 دولارًا) والتي توضح مدى "حرق" عناصر الشاشة شائعة الاستخدام مثل لوحة المفاتيح على الشاشة.



ايفون 15

يتغير لون أجزاء من الشاشة بشكل دائم من خلال الاستخدام المكثف، ويرتبط الاحتراق بشاشات OLED المستخدمة في أجهزة iPhone ولكن نادرًا ما يكون بهذه الخطورة.

تظهر تقارير المستخدمين أن iPhone 15 Pro Max فقط، وهو الطراز الأغلى ثمناً، هو الذي يتأثر بهذه المشكلة، ومع ذلك، فمن غير الواضح بالضبط مدى انتشار المشكلة.

على الرغم من أن جهاز iPhone الجديد تم إصداره فقط في شهر سبتمبر، إلا أن المستخدمين يشاركون الآن تغير لون الشاشة الذي لا ينبغي أن يحدث إلا بسبب مئات إن لم يكن آلاف الساعات من الاستخدام المطول.

المناطق الأكثر تأثراً هي تلك التي تظل ثابتة لفترات طويلة من الزمن، وخاصة أيقونات لوحة المفاتيح والشاشة الرئيسية.

هذه المشكلة المعروفة هي السبب وراء شيوع شاشات التوقف المتحركة في أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وتتضمن معظم شاشات OLED الحديثة إجراءات مصممة لتقليل تأثيرها.

يجب أيضًا التمييز بين حرق الشاشة واستمرار الصورة، وهو تأثير غير دائم يمكن أن يتسبب في ترك بعض شاشات OLED آثارًا باقية من الصور الساطعة.

إذا كانت تأثيرات الصورة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي دائمة بالفعل، فقد يشير ذلك إلى وجود خطأ خطير في الشاشة.

تم جمع العديد من الصور ومشاركتها بواسطة مستخدم X الذي كتب: "يقال إن هاتف iPhone 15 Pro Max من Apple يواجه مشكلات احتراق الشاشة، مما يزيد من قائمة المشاكل المتزايدة للشركة هذا العام."

كتب أحد مستخدمي X: "هذه واحدة من أسوأ حالات الحروق التي رأيتها على الهاتف على الإطلاق، وأتساءل كيف يستخدم الناس هواتفهم"، بينما يسأل آخر: ' بالفعل ؟؟؟؟ لم يمر شهر، ناهيك عن سنوات...".

إذا كنت قلقًا من احتمال تعرض هاتفك لحرق الشاشة، يقول الخبراء إن أفضل طريقة للتحقق هي تحديد صورة رمادية عادية وتكبيرها بحيث تملأ شاشتك.