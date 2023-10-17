شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعد لإطلاق صاروخ Falcon 9 الليلة فى المهمة الـ16.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة SpaceX لإطلاق 22 قمرا صناعيا للإنترنت من نوع Starlink على متن صاروخ Falcon 9 إلى المدار هذا المساء (17 أكتوبر)، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

من المقرر أن ينطلق الصاروخ Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء فى فلوريدا اليوم الساعة 5:20 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 20: 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا لموقع space.

ستعود المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض، وتهبط فى البحر على متن سفينة بدون طيار، بعد حوالى 8.5 دقيقة من الإطلاق، ستكون هذه هى الرحلة السادسة عشرة للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ تحديدًا، وهى رحلة خجولة من سجل إعادة الاستخدام الذى حققته الشركة، والذى تم تسجيله الشهر الماضى فقط.

وفى الوقت نفسه، من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ22 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 بعد حوالى 65 دقيقة من الإطلاق.

أطلقت SpaceX أكثر من 70 مهمة مدارية فى عام 2023، تم تخصيص معظمها لبناء كوكبة Starlink الضخمة الخاصة بالشركة.

تتكون Starlink، التى تنقل خدمة الإنترنت إلى العملاء فى جميع أنحاء العالم، حاليًا من ما يقرب من 4900 قمر صناعى عامل، ويستمر العدد فى النمو.