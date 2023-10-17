شكرا لقرائتكم خبر عن بجوائز 50 ألف ريال.. رابط التسجيل في تحدي "طويق فلاق يارد" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق، بدء التسجيل في تحدي طويق فلاق يارد المقرر إقامته يوم السبت 23 أكتوبر الجاري بمدينة الرياض، والذي يُعنى بتشجيع ودعم الكوادر الوطنية على الإبداع والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز دور الأكاديمية في إقامة مختلف الفعاليات والأنشطة التقنية.

ويهدف تحدي طويق فلاق يارد إلى دعم الكوادر التقنية باستخدام أبرز التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني عبر منصة فلاق يارد، بأكثر من 12 تحديًا في مجال الأمن السيبراني بجوائز تصل إلى 50.000 ريال سعودي مقسمة على النحو التالي: المركز الأول 25.000 ريال، الثاني 15.000 ريال، الثالث 10.000 ريال.

طويق فلاق يارد

كما سيتم تأهيل الفرق المتميزة للمشاركة في تحديات CTF المقامة في فعالية بلاك هات 23 في شهر نوفمبر القادم، كما أتاحت الأكاديمية التسجيل للفرق من هنا.

يذكر أن أكاديمية طويق تعمل على إقامة العديد من البرامج والأنشطة التقنية لدعم المواهب والقدرات في مختلف المجالات التقنية، كما تقدم الأكاديمية معسكرات وبرامج متخصصة من احتياجات سوق العمل، تقام بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.