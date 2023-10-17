شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد خطير يستهدف متصفح "جوجل كروم".. كيف تتجنبه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الآونة الأخيرة كثرت عمليات الاحتيال باستخدام التطبيقات المجهولة، لكن الخطر وصل أيضًا إلى واحد من أشهر المتصفحات عالميًا.

إذا كنت تستخدم متصفح "جوجل كروم" يجب أن تكون في حالة حذر عند تصفح الويب، إذ يقول خبراء الأمن السيبراني، إنهم اكتشفوا تهديدًا خفيًا سيئًا يجذب مستخدمي المتصفح إلى تنزيل برامج ضارة عبر تحديثات مزيفة.

وفقًا لفريق شركة " Proofpoint" الأمريكية للأمن السيبراني، فهناك زيادة كبيرة في عدد المحتالين عبر الإنترنت الذين يستخدمون هذه الطريقة لنشر فيروسات سرقة البيانات في جميع أنحاء العالم.

تحديثات Chrome الزائفة

الأمر الذي يجعل هذا التهديد مهمًا هو ظهور تحديثات Chrome الزائفة مع ظهور صفحة ويب ذات مظهر رسمي تخبر المستخدمين أنهم بحاجة إلى التحديث على الفور إذا كانوا يريدون مواصلة عرض المحتوى.

وأوضحت الشركة أن ذلك يرجح إماكنية الوقوع في فخ هذه الحيلة، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي إكسبريس" البريطاني.

صفحات جوجل

وتظهر هذه الرسائل مشابهة لنظيرتها الحقيقية المتعلق بالترقية مع الشعارات والخطوط المصممة لتقليد صفحات "جوجل" الدقيقة والرسمية.

وبمجرد الضغط على زر التحديث، لا يقوم المستخدمون بتنزيل تحديث حقيقي للمتصفح، بل الحصول على برامج ضارة.

Firefox وEdge

ولا يقتصر الأمر على متصفح "كروم" فقط، إذ تؤكد الشركة الأمريكية أنها رصدت أيضًا تحديثات مزيفة مماثلة لمتصفحي Firefox وEdge.

ولتجنب هذا الخطر، إذا كنت تتصفح الويب وظهر تنبيه مفاجئ للمتصفح على الشاشة، فيجب عليك تجاهله وإغلاق النافذة، لأنه سيتم تحديث معظم المتصفحات تلقائيًا.

ويمكنك دائمًا التحقق من إصدار تحديث رسمي من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات بالجهاز.