تكنولوجيا: واتساب يتيح تسجيل الدخول باستخدام ميزة Passkey.. جرب الخاصية الآن

القاهرة - سامية سيد - أعلنت واتساب الشركة المملوكة لـ Meta أنها تقدم الدعم لميزة مفتاح المرور "Passkey " وذلك لتسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين بدون كلمة مرور لجميع مستخدمى Android.

ويمكن لمستخدمى واتساب على أندرويد أن يقولوا وداعًا للمصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة وغير الآمنة والمزعجة.

ويتيح خيار الأمان الجديد لمستخدمى WhatsApp استخدام ميزة أمان الوجه أو بصمة الإصبع أو "النقش" فى أجهزتهم لفتح حساباتهم والوصول إليها وذلك باتباع خطى Google عندما بدأت فى مطالبة المستخدمين الأسبوع الماضى بإنشاء مفاتيح مرور، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وتم اختبار مفاتيح المرور سابقًا بواسطة WhatsApp فى قناته التجريبية، ولكنها أصبحت الآن متاحة للمستخدمين العاديين للتطبيق على Android، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات حتى الآن حول دعم مفاتيح مرور WhatsApp على أجهزة iPhone، سيتم طرح دعم Android خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

ومع إضافة واتساب لدعم مفتاح المرور، فهى خطوة صغيرة على الطريق نحو عدم الاضطرار أبدًا إلى حفظ كلمة المرور التى من المحتمل أن تتم سرقتها فى خرق البيانات أو اختراقها عن طريق التصيد الاحتيالي.