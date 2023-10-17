تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن قلم Apple Pencil الجديد بمنفذ USB C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت ابل اليوم رسمياً أحدث قلم Apple Pencil بمنفذ USB C، دون ترقية في المواصفات وسعر 79 دولار، على أن يتوفر للشراء في نوفمبر.

انطلق الجيل الثالث من قلم Apple Pencil بتكلفة أقل مقارنة بالجيل الثاني الذي يتوفر بسعر 129 دولار، إلا أن مع مستوى التسعير الأقل المميز لهذا الإصدار تغيب بعض المميزات، لذا قد لا يتوافق في دعم المبدعين ومحترفي التصميم.

ولا يختلف تصميم Apple Pencil عن الإصدارات السابقة التي قدمت من ابل، حيث ينطلق بتصميم نهائي غير لامع، ويدعم التثبيت المغناطيسي في جانب أجهزة الآيباد.

ويغيب عن قلم Apple Pencil المميز بمنفذ USB C ميزة الشحن اللاسلكي، إلا أنه يدعم نمط الإيقاف التلقائي المؤقت لتعزيز عمر البطارية.

كما يتميز الجيل الثالث من Apple Pencil بأبعاد 7.5 في 155مم، ووزن 20.5 جرام، أيضاً يأتي بآداء دقيق في الإدخال بإستجابة سريعة، كما يدعم حساسية الإمالة عند التظليل، ويدعم أيضاً إيماءات أجهزة iPad Pro الجديدة، إلا أن حساسية الضغط تغيب عن هذا الإصدار.

أيضاً لا يدعم هذا الإصدار ميزة النقر المزدوج التي قدمت في الجيل الثاني، ومن المقرر أن يظهر منفذ USB C إلى أسفل فتحة بغطاء منزلق يمكن فتحها عند الشحن، ويدعم القلم أجهزة الآيباد المميزة بمنفذ USB C، والتي تتضمن الجيل السادس من iPad Pro 12.9، والجيل الأول إلى الرابع من أجهزة iPad Pro 11، والجيل الرابع والخامس من iPad Air، والجيل العاشر من iPad، وأيضاً الجيل السادس من أجهزة iPad Mini.

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