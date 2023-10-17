تكنولوجيا: شاومي تعلن عن نظام HyperOS الذي يقدم للمرة الأولى في سلسلة Xiaomi 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن “Lei Jun” الرئيس التنفيذي لشركة شاومي اليوم عن نظام HyperOS الجديد، والذي يقدم للمرة الأولى في سلسلة Xiaomi 14 المرتقبة.

أكدت شاومي اليوم على أن نظام HyperOS الجديد هو التطور المتوقع لواجهة MIUI، ومن المقرر أن يقدم في سلسلة Xiaomi 14 التي يكشف عنها للمرة الأولى في السوق الصيني لاحقاً هذا العام، على أن تتوفر في الأسواق العالمية في بداية 2024.

ويرتكز HyperOS على المصدر المفتوح لنظام تشغيل الأندوريد، ومن المقرر أن يتكامل النظام مع منصة شاومي للأجهزة الذكية التي تدعم الإتصال بالإنترنت.

ولقد شارك “Lei Jun” الرئيس التنفذي لشركة شاومي منشور على منصة Weibo أكد من خلاله على أن نظام التشغيل الجديد سيدعم التواصل بكفاءة أعلى بين الأشخاص، والسيارات، والمنازل أيضاً.

كما أكد الرئيس التنقيذي على أن بداية فريق العمل كانت مع عدد محدود من المهندسين والذي إتسع لاحقاً ليشمل قوة عاملة تتضمن 5000 شخص.

ولقد قدمت شاومي واجهة MIUI للمرة الأولى في شهر أغسطس من عام 2010، إلا أن شاومي بدأت في الإستعداد للتحول إلى Xiaomi HyperOS منذ عام 2014 مع بداية إنطلاق الأجهزة الذكية التي ترتكز على الإتصال بشبكة الإنترنت.

وتهدف شاومي بنظام HyperOS الجديد ربط عشرات المليارات من الأجهزة في نظام متكامل، على أن تكون نقطة البداية من سلسلة Xiaomi 14.

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