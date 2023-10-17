علوم وتكنولوجيا

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل

0 نشر
محمود هاني 0 تبليغ

  • 1/82
  • 2/82
  • 3/82
  • 4/82
  • 5/82
  • 6/82
  • 7/82
  • 8/82
  • 9/82
  • 10/82
  • 11/82
  • 12/82
  • 13/82
  • 14/82
  • 15/82
  • 16/82
  • 17/82
  • 18/82
  • 19/82
  • 20/82
  • 21/82
  • 22/82
  • 23/82
  • 24/82
  • 25/82
  • 26/82
  • 27/82
  • 28/82
  • 29/82
  • 30/82
  • 31/82
  • 32/82
  • 33/82
  • 34/82
  • 35/82
  • 36/82
  • 37/82
  • 38/82
  • 39/82
  • 40/82
  • 41/82
  • 42/82
  • 43/82
  • 44/82
  • 45/82
  • 46/82
  • 47/82
  • 48/82
  • 49/82
  • 50/82
  • 51/82
  • 52/82
  • 53/82
  • 54/82
  • 55/82
  • 56/82
  • 57/82
  • 58/82
  • 59/82
  • 60/82
  • 61/82
  • 62/82
  • 63/82
  • 64/82
  • 65/82
  • 66/82
  • 67/82
  • 68/82
  • 69/82
  • 70/82
  • 71/82
  • 72/82
  • 73/82
  • 74/82
  • 75/82
  • 76/82
  • 77/82
  • 78/82
  • 79/82
  • 80/82
  • 81/82
  • 82/82

عندما تشتري iPhone 15 بالتأكيد سترغب في ان تنقل كل بياناتك ومعلوماتك وملفاتك وكل شيء من الهاتف القديم الى الجديد، لكن احد هذه البرامج الذي ستريد نقلها هو برنامج الـWhatsApp، نقل واتساب من الاندرويد للأيفون احد اكثر العمليات الصعبة والتي يظهر بها العديد من المشاكل، حتى مع وجود طريقة رسمية من Apple وWhatsApp الا انه من المتوقع ايضًا وجود مشاكل متنوعة في هذه العملية، لذلك سنتحدث في هذا المقال عن Tenorshare iCareFone Transfer تطبيق مميز للغاية، يُساعدك في نقل الواتساب من الاندرويد الى الأيفون بسهولة كبيرة، لتضمن انك ستستطيع نقل كل محادثاتك بلا نقصان بلا مشاكل، وهذا ما سنتناوله في هذا المقال بالكامل.

نقل بيانات الواتساب باستعمال Tenorshare iCareFone Transfer

نقل البيانات واتساب من اندرويد الى ايفون لفترة طويلة من الوقت لم يكن ممكنًا وكان يجب البحث تطبيقات متخصصة في ذلك من أجل حل هذه المشكلة، وكثير من التطبيقات كانت لا تفلح بشكل كامل او تخطئ وتخفق في العملية عدة مرات، وكانت هذه مشكلة بالنسبة للجميع، حتى ظهرت الطريقة الرسمية لنقل محادثات واتساب والتي تتم عن طريق تطبيق Move to iOS، هذه الطريقة رغم كونها رسمية الا ان بها عائق صغير، انها ذات نافذة صغيرة جدًا حيث انه يجب ان تتم عملية النقل في بداية استعمال الايفون في مرحلة التثبيت الأولي، اي انه لا يمكنك نقل المحادثات اذا اشتريت الهاتف وتخطيت بداية التثبيت، فما العمل؟ هنا يأتي دور Tenorshare iCareFone Transfer هو يُساعد في عملية نقل المحادثات والبيانات بشكل ممتاز، وسنتناول في هذا المقال كيفية استعماله.

تحميل التطبيق

مميزات تطبيق نقل بيانات الواتساب

  • نقل كل رسائل واتساب بين اندرويد وiOS سواء WhatsApp العادي او WhatsApp Business
  • دمج رسائل واتساب القديمة والجديدة بين iOS وAndroid
  • نقل بيانات واتساب من GBWhatsApp الى الايفون
  • نقل النسخ الاحتياطي لواتساب من جوجل درايف الى ايكلاود

كيفية نقل بيانات الواتساب من اندرويد الى الايفون

لدينا عدة أقسام لنشرحها، بداية من نقل بيانات الواتساب من جهاز الى آخر أيًا كان الاتجاه الخاص بالنقل، من ايفون الى اندرويد او من اندرويد الى ايفون او من ايفون الى آخر او حتى من اندرويد الى آخر، كما يوجد طرق لنقل بيانات GBWhatsApp نفسه، و عمل نسخ احتياطي واستعادة النسخ الاحتياطي الخاص بالتطبيق كذلك، عدة عمليات وعدة مهام سهلة ومتنوعة يمكن القيام بها عن طريق التطبيق، وسنشرح كل جزء من التطبيق بشكل تفصيلي في هذا المقال.

نقل رسائل واتساب من اندرويد الى الايفون

الخطوة 1: التنزيل والتثبيت

  • قم بتشغيل iCareFone Transfer وقم بتوصيل جهازين على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم انقر فوق “نقل” للمتابعة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 1
  • ملحوظة: على جهاز Samsung الخاص بك ، قد تحتاج إلى تمكين تصحيح أخطاء USB باتباع لقطات الشاشة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 2
  • هنا سيُطلب منك تأكيد النافذة المنبثقة. انقر فوق “نعم” للمتابعة إلى الخطوة التالية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 3

الخطوة 2: نسخ بيانات WhatsApp احتياطيًا

  • تحتاج إلى نسخ بيانات WhatsApp احتياطيًا على جهازك المصدر الذي عليه المحادثات، سيشرح لك التطبيق كيفية القيام بذلك

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 4

  • سيبدأ البرنامج بالحصول على المحادثات من الجهاز الأساسي فانتظر قليلًا

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 5

الخطوة 3: تحقق من حساب WhatsApp للجهاز المصدر

  • للحفاظ على بيانات WhatsApp الخاصة بك آمنة ، سيتحقق التطبيق من حساب واتساب الخاص بك، اي انه سيحاول تسجيل الدخول اليه وسيطلب رقم الهاتف ورمز البلد الخاص بك

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 6

  • بعد إدخال المعلومات ، تنبثق نافذة لإعلامك بأنك قد تتلقى رمز تحقق WhatsApp على جهازك المصدر. انقر فوق “متابعة” للذهاب إلى الشاشة الثالية

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 7

  • ملحوظة: قد يتم تسجيل الخروج من حساب WhatsApp على جهازك المصدر أثناء عملية التحقق، لا تسجل الدخول مرة اخرى

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 8
  • عندما يتلقى جهازك الرمز المكون من 6 أرقام قم بكتابته في مكانه واضغط على زر التحقق

الخطوة 4: إنشاء البيانات على جهاز iPhone الخاص بك

  • بمجرد نجاح التحقق سيبدأ التطبيق بتجهيز البيانات لاسترجاعها على جهاز جديد

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 9

  • قبل استعادة البيانات ، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك حتى تظهر كل المحادثات، قم بذلك واضغط على زر تسجيل الدخول

ملحوظة:تأكد من وجود مساحة كافية على الجهاز الثاني.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 10

الخطوة 5: استعادة بيانات WhatsApp إلى iPhone بنجاح

ملحوظة: سيُطلب منك إيقاف تشغيل “Find My iPhone” ، يرجى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإيقاف تشغيل “Find My iPhone” للمتابعة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 11

  • سيقوم البرنامج باستعادة البيانات إلى جهاز iPhone الخاص بك. ستعتمد سرعة الاستعادة على حجم البيانات لذلك كن صبورًا.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 12

  • عندما يتم نقل البيانات بالكامل إلى جهازك سترى الواجهة التالية.

ملحوظة:عند انتهاء العملية بأكملها ، سيتم إعادة تشغيل جهازك الجديد.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 13

شرح فيديو

نقل رسائل واتساب من ايفون الى اندرويد

الخطوة 1: تنزيل وتثبيت

  • بعد تثبيت iCareFone Transfer على جهاز الكمبيوتر/جهاز Mac، قم بتوصيل iPhone و Android بالكمبيوتر.
    • ملاحظة: بشكل افتراضي، سيتعرف البرنامج تلقائيًا على جهازك عند توصيل الأجهزة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى إلغاء قفل الشاشة للحصول على ثقة الكمبيوتر.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 14

الخطوة 2: تشغيل WhatsApp Transfer

  • بعد النقر على “نقل”، ستصلك رسالة على النافذة المنبثقة. إذا لم يكن هناك أي مشاكل، فاضغط على “نعم” للمتابعة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 15

ملاحظة: ستتم الكتابة فوق بيانات WhatsApp السابقة على الجهاز المستهدف بمجرد النقر فوق “نعم”.

  • سيقوم البرنامج بعمل نسخة احتياطية من بيانات WhatsApp على جهازك الأساسي. تعتمد سرعة النسخ الاحتياطي فقط على حجم الملفات

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 16

  • لحماية أمان بياناتك، يرجى التحقق من حساب WhatsApp الذي سيتم تسجيل دخوله إلى الجهاز المستهدف. للقيام بذلك عن طريق إدخال رمز البلد ورقم الهاتف للجهاز المستهدف، ثم انقر فوق “تحقق”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 17

  • بعد ذلك، ستحصل على رمز تحقق WhatsApp مكون من 6 أرقام على الجهاز المستهدف، يرجى إدخال رمز التحقق على الخط الأفقي، ثم انقر فوق “تحقق”. فقط انتظر حتى يتم التحقق من حساب WhatsApp بنجاح قبل المتابعة إلى الخطوة التالية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 15

ملاحظة: إذا لم تتمكن من الحصول على رمز التحقق، يمكنك الضغط على “إعادة إرسال الرمز” أو “اتصل بي” للحصول على رمز التحقق.

الخطوة 3: تم التحويل بنجاح

  • عند نجاح التحقق من حساب WhatsApp للجهاز المستهدف، سيبدأ البرنامج في إنشاء بيانات للجهاز المستهدف.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 19

  • عندما الانتهاء، سيقوم البرنامج تلقائيًا بنقل البيانات إلى الجهاز المستهدف.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 20

  • ثم تم نقل جميع بيانات WhatsApp من iPhone إلى Android بنجاح، يرجى الرجوع إلى إرشادات لقطة الشاشة لاستعادة البيانات على جهازك المستهدف.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 21

شرح فيديو

نقل رسائل واتساب من ايفون الى ايفون

الخطوة 1: تنزيل وتثبيت

  • قم بتنزيل وتثبيت iCareFone Transfer على جهاز الكمبيوتر/جهاز Mac، ثم قم بتوصيل جهازي iPhone بجهاز الكمبيوتر/جهاز Mac. بعدها حدد جهاز من الاثنين ليكون هو الجهاز الأساسي لك.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 22

ملاحظة: بشكل افتراضي، سيتعرف iCareFone Transfer على جهازك تلقائيًا. قد تحتاج إلى فتح شاشة iPhone لتثق بهذا الكمبيوتر في بعض الأحيان.

الخطوة 2: تشغيل iCareFone Transfer

  • ثم انقر فوق “نقل” في منتصف الجزء السفلي وسترى مطالبة تظهر على النحو التالي. بمجرد التأكيد على أنه سيتم الكتابة فوق بيانات WhatsApp السابقة الخاصة بك، ثم انقر فوق “نعم” للمتابعة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 23

  • بعد النقر على “نعم”، يبدأ البرنامج في نسخ بيانات WhatsApp احتياطيًا على الجهاز الأساسي.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 24

    • ملاحظة: تعتمد سرعة النسخ الاحتياطي على حجم ملفات النسخ الاحتياطي.
  • تأكد من أن حساب WhatsApp قد قام بتسجيل الدخول إلى الجهاز المستهدف. إذا كنت قد فعلت ذلك، فانقر فوق “تسجيل الدخول” للمتابعة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 25

  • ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى WhatsApp قبل استعادة البيانات إلى الجهاز المستهدف، فستكون البيانات التي تمت استعادتها غير مرئية.
  • ملاحظة: إذا لم يقم iPhone بإيقاف تشغيل “Find My iPhone”، فستتم مطالبتك بإيقاف تشغيله. افعل كما تظهر لقطات الشاشة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 11

الخطوة 3: تم التحويل بنجاح

  • عملية الاستعادة جارية، وسيستغرق الأمر بضع دقائق حسب حجم البيانات. يرجى الانتظار بصبر.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 27

  • عندما يتم نقل جميع بيانات WhatsApp من iPhone إلى iPhone بنجاح، سوف تحصل على الواجهة التالية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 28

ملاحظة: سيتم تسجيل الخروج من حساب WhatsApp على الجهاز المستهدف عندما يتم نقل بيانات WhatsApp بنجاح. تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp مرة أخرى على الجهاز المستهدف.

نقل بيانات الواتساب من اندرويد الى اندرويد آخر

الخطوة 1: التنزيل والتثبيت

  • ابدأ iCareFone Transfer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ووصل جهازي Android، ثم انقر على “نقل” في منتصف الجزء السفلي لبدء العملية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 29

  • ستظهر رسالة تذكير تفيد بأنه سيتم الكتابة فوق البيانات الموجودة على الجهاز الهدف. إذا كنت توافق، الرجاء النقر فوق “نعم” للمتابعة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 30

الخطوة 2: نسخ بيانات WhatsApp احتياطيًا

  • لنقل البيانات إلى الجهاز المستهدف، يجب عليك أولاً إجراء نسخة احتياطية لبياناتك على الجهاز المصدر وفقًا لإرشادات لقطة الشاشة المُقدمة. بمجرد اكتمال هذه الخطوة، انقر فوق “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 31

الخطوة 3: التحويل بنجاح

  • سيقوم البرنامج بالوصول إلى البيانات التي تم نسخها احتياطيًا على الجهاز المصدر. تجنب فصل الأجهزة أثناء استرجاع بيانات WhatsApp.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 32
  • ستتم عملية نقل بيانات WhatsApp إلى الجهاز المستهدف وقد تستغرق هذه العملية بضع دقائق بناءً على حجم بياناتك.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 33
  • عند رؤيتك للواجهة التالية، فهذا يعني أن بيانات WhatsApp قد تم نقلها بنجاح إلى الجهاز المستهدف. ببساطة اتبع التعليمات المعروضة على الجهاز المستهدف لعرض البيانات.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 34

نقل رسائل واتساب GB الى الايفون

الخطوة 1: تحميل وتشغيل Tenorshare iCareFone Transfer

  • قم بتنزيل وتشغيل Tenorshare iCareFone Transfer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم اختر أيقونة GB WhatsApp من الواجهة الرئيسية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 35

الخطوة 2: توصيل الأجهزة

  • وصل جهاز Android و iPhone بالكمبيوتر.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 36

ملاحظة: قد تحتاج إلى تمكين تصحيح أخطاء USB على جهاز Android الخاص بك. وعلى جهاز iOS الخاص بك، اختر “الثقة” في النافذة المنبثقة.

الخطوة 3: النسخ الاحتياطي لبيانات GB WhatsApp

  • اتبع دليل لقطات الشاشة لإجراء نسخ احتياطي لبيانات GB WhatsApp على جهاز Android الخاص بك. بمجرد الانتهاء، انقر فوق “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 37

الخطوة 4: استرجاع البيانات

  • سيقوم iCareFone Transfer بالحصول على بيانات GB WhatsApp من جهازك المصدر. الرجاء الانتظار لفترة وعدم فصل الأجهزة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 38

الخطوة 5: التحقق من حساب GB WhatsApp

  • من أجل ضمان أمان البيانات، يجب عليك التحقق من حساب GB WhatsApp الخاص بك بواسطة رقم هاتفك الخلوي.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 39

الخطوة 6: إدخال رمز التحقق

  • ستتلقى رمز التحقق على جهازك، يرجى إدخال هذا الرمز في iCareFone Transfer للتحقق من حسابك.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 40

ملاحظة: يمكن أن يتم تسجيل الخروج من GB WhatsApp على جهازك المصدر خلال عملية التحقق. يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى بعد اكتمال التحقق.

الخطوة 7: اختيار نوع البيانات

  • بعد التحقق بنجاح، يمكنك الآن تحديد نوع بيانات GB WhatsApp التي ترغب في نقلها.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 41

الخطوة 8: إعداد التحويل

  • يتم الآن إعداد بيانات iCareFone Transfer للتحويل.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 42

الخطوة 9: نقل البيانات

  • يقوم iCareFone Transfer بنقل بيانات GB WhatsApp إلى الجهاز المستهدف. يرجى الانتظار بصبر.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 43

الخطوة 10: الانتهاء من النقل

  • مبروك! تم نقل بيانات GB WhatsApp من Android إلى iOS WhatsApp بنجاح.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 44

نقل رسائل واتساب GB الى واتساب العادي

الخطوة 1: تحميل وتشغيل البرنامج

  • قم بتحميل وتشغيل برنامج Tenorshare iCareFone Transfer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم اختر أيقونة GB WhatsApp من الواجهة الرئيسية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 35

الخطوة 2: توصيل جهاز Android

  • قم بتوصيل جهاز Android الخاص بك بالكمبيوتر.

ملاحظة: على جهاز Android الخاص بك، قد تحتاج إلى تمكين تصحيح الأخطاء USB.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 46

الخطوة 3: إجراء نسخ احتياطي لبيانات GB WhatsApp

  • اتبع دليل لقطات الشاشة لإجراء نسخ احتياطي لبيانات GB WhatsApp على جهاز Android الخاص بك. بمجرد الانتهاء، انقر فوق “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 47

الخطوة 4: استرجاع البيانات

  • سيقوم برنامج iCareFone Transfer بالحصول على بيانات GB WhatsApp من جهازك المصدر. الرجاء الانتظار لفترة وعدم فصل الأجهزة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 48

الخطوة 5: تحديد نوع البيانات

  • يمكنك الآن تحديد نوع بيانات GB WhatsApp التي ترغب في نقلها. لن يتم نقل أنواع البيانات غير المحددة إلى الجهاز الهدف.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 49

الخطوة 6: نقل البيانات

  • الآن، سيقوم برنامج iCareFone Transfer بنقل بيانات GB WhatsApp إلى الجهاز المستهدف. يرجى الانتظار بصبر وعدم فصل جهازك أثناء العملية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 50

الخطوة 7: الانتهاء من النقل

  • تم نقل بيانات Android GB WhatsApp الخاصة بك بنجاح إلى WhatsApp الخاص بك.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 51

نقل WhatsApp GB الى هاتف اندرويد جديد

الخطوة 1: التحميل والتشغيل

  • قم بتحميل وتشغيل برنامج Tenorshare iCareFone Transfer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم اختر أيقونة GB WhatsApp من الواجهة الرئيسية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 35

الخطوة 2: توصيل أجهزة Android

  • قم بتوصيل جهازي Android بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تمكين تصحيح الأخطاء USB على أجهزة Android الخاصة بك إذا لزم الأمر. تأكد من اختيار “نقل GB WhatsApp إلى GB WhatsApp” من القائمة العلوية، ثم انقر فوق الزر “نقل” عند اكتمال كل الإعدادات.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 53

الخطوة 3: إجراء نسخ احتياطي للبيانات

  • اتبع الإرشادات الموجودة في لقطات الشاشة لإجراء نسخ احتياطي لبيانات GB WhatsApp على جهاز Android المصدر الخاص بك، وعند الانتهاء انقر فوق “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 47

الخطوة 4: استرجاع البيانات

  • سيقوم برنامج iCareFone Transfer بالحصول على بيانات GB WhatsApp من جهازك المصدر، يرجى الانتظار لفترة وعدم فصل الأجهزة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 48

الخطوة 5: تحديد نوع البيانات

  • يمكنك الآن تحديد نوع بيانات GB WhatsApp التي ترغب في نقلها، لن يتم نقل أنواع البيانات غير المحددة إلى الجهاز الهدف.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 49

الخطوة 6: نقل البيانات

  • يتم الآن نقل بيانات GB WhatsApp، يرجى الانتظار بصبر خلال هذه العملية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 50

الخطوة 7: اكتمال النقل

  • تم نقل بيانات GB WhatsApp الخاصة بك بنجاح إلى جهاز Android المستهدف. اتبع الدليل الذي يظهر على الشاشة لاستعادة البيانات على جهاز Android المستهدف.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 58

ملاحظة: يجب أن يكون حساب GB WhatsApp (رقم الهاتف) على الجهاز المستهدف هو نفسه الحساب الموجود على جهازك المصدر.

عمل نسخة احتياطية من واتساب الايفون

الخطوة 1: التنزيل والتثبيت

  • قم بتنزيل وتثبيت برنامج iCareFone Transfer على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac الخاص بك، ثم قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر (سيكون من الضروري تأكيد الثقة على جهاز الايفون الخاص بك). انقر على أيقونة “WhatsApp” الموجودة على الواجهة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 35

الخطوة 2: بدء النسخ الاحتياطي

  • انقر على خيار “نسخ احتياطي” الموجود على الشريط الجانبي للأدوات، ثم اختر الجهاز الذي ترغب في عمل نسخة احتياطية له. بمجرد تحديد الجهاز، انقر على “نسخ احتياطي الآن” للبدء في العملية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 60

الخطوة 3: عملية النسخ الاحتياطي

  • سيقوم البرنامج بعمل نسخة احتياطية لبيانات WhatsApp الموجودة على جهاز iPhone الخاص بك. قد تحتاج هذه العملية إلى بضع دقائق حسب حجم ملف النسخ الاحتياطي. تأكد من عدم فصل جهازك خلال عملية النسخ الاحتياطي.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 61

الخطوة 4: التأكد من النسخ الاحتياطي

  • عندما تظهر الواجهة التالية، يعني ذلك أنه تم عمل نسخة احتياطية بنجاح لبيانات WhatsApp الخاصة بك على جهاز Mac الخاص بك. يمكنك مراجعة النسخة الاحتياطية وتصديرها إذا احتجت.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 62

عمل نسخة احتياطية من واتساب الاندرويد

الخطوة 1: التحميل والتثبيت

  • قم بتحميل وتثبيت برنامج iCareFone for WhatsApp على جهاز Mac الخاص بك، وبعد ذلك قم بتوصيل جهاز Android باستخدام كابل USB (من الضروري تفعيل خيار تصحيح الأخطاء USB).

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 63

الخطوة 2: بدء النسخ الاحتياطي

  • انتقل بالماوس إلى “WhatsApp”> “نسخ احتياطي”. يمكنك الآن استخدام القائمة المنسدلة لاختيار جهاز Samsung للنسخ الاحتياطي، ثم انقر على “النسخ الاحتياطي الآن”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 64

الخطوة 3: إجراء النسخ الاحتياطي

  • اتبع التعليمات الموجودة في لقطات الشاشة لنسخ بيانات WhatsApp احتياطيًا على جهازك المصدر. بمجرد الانتهاء، انقر على “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 65

الخطوة 4: جمع البيانات

  • سيقوم البرنامج بجمع بيانات WhatsApp من جهازك المصدر. يرجى الانتظار حتى يتم جمع جميع البيانات بنجاح.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 66

الخطوة 5: التحقق من الحساب

  • بعد اكتمال العملية، يتوجب عليك التحقق من حساب WhatsApp الاحتياطي بإدخال رمز الدولة ورقم الهاتف، ثم انقر على “تحقق”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 67

نصيحة: ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك التحقق من حسابك بواسطة رمز الدولة ورقم الهاتف. انقر على “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 68

الخطوة 6: إدخال رمز التحقق

  • عند استلام رمز التحقق من مسؤول WhatsApp، قم بإدخاله في الحقل الفارغ، ثم انقر على “تحقق” مرة أخرى.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 67

الخطوة 7: إنشاء نسخة احتياطية للاستعادة

  • بمجرد التحقق بنجاح، سيبدأ البرنامج تلقائيًا في إنشاء نسخة احتياطية من WhatsApp تستطيع استرجاعها لاحقاً.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 70

الخطوة 8: الانتهاء من النسخ الاحتياطي

  • ستظهر الواجهة التالية عندما يتم إنشاء نسخة احتياطية بنجاح من بيانات WhatsApp الخاصة بك.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 71

استعادة النسخة الاحتياطية على واتساب ايفون

الخطوة 1: التحميل والتثبيت

  • قم بتحميل وتثبيت برنامج iCareFone Transfer على جهاز Mac الخاص بك، ثم اتصل بجهاز iPhone الذي ترغب في استعادة بيانات WhatsApp عليه (يتوجب أن تثق بجهاز الايفون الخاص بك). اضغط على أيقونة “WhatsApp”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 63

ملاحظة: الثقة مطلوبة: يرجى فتح قفل الجهاز وتفعيل ثقته في هذا الكمبيوتر.

الخطوة 2: عرض واستعادة

  • في شريط الأدوات الجانبي، انقر على “عرض واستعادة”. ستظهر لك بعض بيانات WhatsApp التي تم نسخها احتياطيًا مسبقًا باستخدام هذه الأداة. اختر البيانات التي ترغب في استعادتها، ثم انقر على “استعادة إلى iOS”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 73

الخطوة 3: اختيار واستعادة

  • بعد اختيار ملف النسخ الاحتياطي الذي ترغب فيه، انقر على “استعادة الآن”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 74
  • ملاحظات:
    • ستظهر نافذة تذكير تفيد بأنه سيتم الكتابة فوق بيانات WhatsApp السابقة. إذا كان هذا لا يشكل مشكلة، انقر على “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 75
  • تأكد من أنك قد قمت بتثبيت WhatsApp وتسجيل الدخول على جهاز iPhone المستهدف قبل بدء عملية الاستعادة، وإلا فلن تكون البيانات ظاهرة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 76
  • قبل البدء في عملية الاستعادة، تذكر إيقاف تشغيل خيار “Find My iPhone” في إعدادات iCloud على جهازك.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 77

الخطوة 4: بدء عملية الاستعادة

  • ستبدأ عملية الاستعادة الآن، يرجى عدم فصل جهازك خلال هذه العملية. ستعتمد سرعة العملية على حجم البيانات الخاصة بك، لذا يرجى التحلي بالصبر إذا كانت بياناتك كبيرة.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 78

الخطوة 5: الانتهاء من الاستعادة

  • عند اكتمال العملية، يعني هذا أن بيانات WhatsApp الخاصة بك قد تم استعادتها بنجاح إلى جهاز iPhone الخاص بك.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 79

استعادة نسخة احتياطية على واتساب الاندرويد

الخطوة 1: تشغيل البرنامج

  • افتح برنامج iCareFone Transfer على جهاز Mac. في الواجهة، انتقل إلى قسم “WhatsApp” ثم اختر “عرض واستعادة”. حدد ملف النسخ الاحتياطي الخاص بنظام Android، ثم اضغط على “استعادة إلى Android”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 80

الخطوة 2: التحقق من ملف النسخ الاحتياطي

  • تأكد من اختيارك لملف النسخ الاحتياطي الصحيح المخصص لنظام Android. في حالة التأكد، اضغط على “استعادة الآن”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 81

ملاحظة: سيقوم البرنامج بالكتابة فوق بيانات WhatsApp الموجودة على جهاز Android الخاص بك. إذا لم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لك، اضغط على “متابعة”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 82

الخطوة 3: البدء في الاستعادة

  • سيقوم البرنامج بسرعة بالعثور على ملف النسخ الاحتياطي لجهاز Android الخاص بك، ومن ثم يبدأ في نقل البيانات إلى جهاز Android.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 83

الخطوة 4: اكتمال الاستعادة

  • بمجرد الانتهاء من استعادة بيانات النسخ الاحتياطي إلى جهاز Android الخاص بك بنجاح، ستظهر لك الواجهة التالية تأكيدًا لاكتمال العملية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 84

تصدير محادثات واتساب

الخطوة 1: تشغيل البرنامج والوصول إلى النسخ الاحتياطي

  • ابدأ برنامج iCareFone Transfer، ثم انقر على “عرض واستعادة”. ستظهر لك ملفات النسخ الاحتياطي المتاحة، قم بالنقر على الملف الذي تريده.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 85

الخطوة 2: عرض المحادثات

  • بعد ذلك، انقر على “عرض” لاختيار المحادثات المحددة من WhatsApp التي ترغب في تصديرها.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 86

الخطوة 3: تصدير الرسائل

  • ثم، انقر على أيقونة “الرسائل”، حيث سيتم عرض جميع الرسائل المتاحة. قم بتحديد الرسائل التي تريد تصديرها وانقر على “تصدير إلى الكمبيوتر”.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 87

الخطوة 4: تحديد الموقع واكتمال العملية

  • بعد ذلك، اختر المجلد الذي ترغب في تخزين محادثات WhatsApp فيه، ومن ثم انقر على “حفظ” وبذلك تكون قد اكتملت العملية.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 88

تصدير ملفات وسائط واتساب

الخطوة 1: اختيار الصور

  • أعد تنفيذ الخطوتين الأولى والثانية من القسم السابق، ثم انقر على أيقونة “الصور” وحدد الصور التي ترغب في تصديرها.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 89

الخطوة 2: تصدير الصور

  • بعد ذلك، انقر على “تصدير إلى الكمبيوتر” واختر المجلد الذي ترغب في حفظ الصور فيه.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 90

الخطوة 3: الحفظ النهائي

  • في النهاية، سيتم حفظ ملفات الوسائط الخاصة بك في المجلد الذي قمت بتحديده.

كيفية نقل بيانات الواتساب من Android إلى iPhone 15 بشكل أسرع وأسهل 91

نقل بيانات الواتساب ببرنامج سهل جدًا

نقل بيانات الواتساب من الأمور المُتعبة جدًا بسبب الوقت الطويل الذي تأخذه هذه العملية وكثرة أخطائها، لذلك تطبيق مثل Tenorshare iCareFone Transfer يُعد حلًا جميلًا، التطبيق يوفر خصم 30% عند الشراء باستعمال كود خصم PF007B ويقدم خدمة بعد البيع ممتازة للمستخدمين، مع وجود خدمة عملاء فورية وسريعة لحل المشاكل ومتابعة التطبيق، مع تقديم امكانية استرداد اموالك بالكامل خلال 30 يوم من شراء التطبيق.

اقرأ أيضًا: أداة مجانية لحماية خصوصية WhatsApp على واتس ويب

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا