شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ERNIE روبوت دردشة ذكاء اصطناعى "صينى" لمنافسة ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة صينية أحدث إصدار من برنامج الدردشة الآلى الخاص بها والذى يعمل بالذكاء الاصطناعى، والذى قارنته مباشرة مع الإصدار الأخير من برنامج ChatGPT التابع لشركة OpenAI، وفقًا لموقع CNN.

وقال روبن لى، الرئيس التنفيذى للشركة، أمام الجمهور فى حدثه الرئيسى السنوى، إن روبوت ERNIE الجديد "ليس أقل شأنا من GPT-4 فى أى جانب من جوانبه".

وأثناء حديثه أوضح "روبن لي" كيف يمكن للروبوت أن ينشئ إعلانًا تجاريًا لسيارة فى غضون دقائق، ويحل مسائل رياضية معقدة، ويخلق حبكة لرواية فنون قتالية من الصفر، ويعمل الروبوت بشكل رئيسى باللغة الصينية، لغته الأساسية، كما أنه قادر على التعامل مع الاستفسارات وإنتاج الردود باللغة الإنجليزية على مستوى أقل تقدمًا.

وقال "روبن لي" إن العروض التوضيحية أظهرت كيف تم "تحسين الروبوت بشكل كبير" من حيث فهمه للاستعلامات وتوليد الاستجابات المعقدة وقدرات الذاكرة.

وقال "روبن لي" إنه أثناء طرح أفكار للرواية، على سبيل المثال، كان الروبوت قادرًا على تذكر التعليمات السابقة وإنشاء خطوط قصة معقدة عن طريق إضافة الصراعات والشخصيات.

وقال مازحا: "لقد اشتكينا دائما من أن الذكاء الاصطناعي لم يكن ذكيا بما فيه الكفاية، لكنه اليوم يفهم كل ما تقوله تقريبًا، وفى كثير من الحالات، يفهم ما تقوله بشكل أفضل من أصدقائك أو زملائك".

وكشفت الشركة التى يقع مقرها فى بكين عن ERNIE Bot فى مارس، قبل إطلاقه علنًا فى أغسطس، وقال "روبن لي" أن الإصدار الأحدث سيتم إطلاقه أولًا للمستخدمين المدعوين، ولم تحدد الشركة متى سيتم إتاحتها للجمهور.

وسرعان ما اكتسب ERNIE Bot قوة جذب، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 45 مليون مستخدم بعد أن وصل إلى قمة متاجر التطبيقات الصينية فى وقت ما، وفقًا للشركة، وتجاوز عدد مستخدمى ChatGPT، الذى تم إصداره فى نوفمبر الماضى، 100 مليون مستخدم فى أول شهرين له، وفقًا لتقرير صدر فى مارس من قبل محللى Goldman Sachs.