شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitch يضيف ميزة "القصص" كل ما تحتاج معرفته عن الخاصية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Twitch أن ميزة "القصص" متاحة الآن فى نسخة تطبيق الهاتف المحمول، وعلى غرار الميزة التى تحمل الاسم نفسه على Snapchat وInstagram ومنصات التواصل الاجتماعى الأخرى، تتيح قصص Twitch للقائمين بالبث نشر صور أو نصوص أو مقاطع تنتهى صلاحيتها بعد 48 ساعة.

وتصف الشركة هذه الميزة بأنها تساعد منشئى المحتوى فى الوصول إلى مجتمعاتهم والبقاء على اتصال بها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، وأعلنت عن هذه الميزة لأول مرة فى يوليو.

وعلى الأقل عند الإطلاق، تقتصر القدرة على إنشاء قصص Twitch على الشركاء والشركات التابعة الذين لديهم بث واحد على الأقل من آخر 30 يومًا، ومع ذلك، سيتمكن جميع المستخدمين (بعد التحديث إلى الإصدار الأحدث من التطبيق) من رؤيتها فى أعلى الصفحة التالية، وفقا لتقرير انجادجيت.

وتقول الشركة أن الوصول سيتم طرحه تدريجيًا للقائمين بالبث المؤهلين بحلول نهاية هذا الأسبوع - وما بعده مع استيفاء المزيد من منشئى المحتوى للمتطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنشئى المحتوى الذين لديهم ما لا يقل عن 30 مشتركًا (بما فى ذلك الاشتراكات كهدية) إنشاء قصص للمشتركين فقط، وتوصى Twitch باستخدام هذه الميزة "لإضافة المزيد من القيمة إلى اشتراكات مؤيديك من خلال المحتوى الحصرى.

ويقترح Twitch استخدام القصص لتسهيل التواصل مع المتابعين وجدولة التحديثات وإضافة التوهج البصرى أو المتعة، وسيرسل تطبيق الهاتف المحمول تنبيهات إلى المتابعين عندما ينشر أحد القائمين على البث قصة، على الرغم من أنه يتضمن أيضًا إعدادات الإشعارات للتحكم فى التكرار.

وفى الوقت نفسه، يمكن لمنشئى المحتوى رؤية إجمالى المشاهدات وردود الفعل لكل قصة ينشرونها، بما فى ذلك بعد انتهاء صلاحيتها.