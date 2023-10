شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Minecraft تصبح اللعبة الأكثر مبيعًا على الإطلاق بـ300 مليون نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Minecraft هى لعبة الفيديو الأكثر مبيعًا فى العالم على الإطلاق، حيث أعلن مطورها Mojang Studios أن اللعبة باعت حتى الآن 300 مليون نسخة، وقد تجاوزت اللعبة علامة 200 مليون فى عام 2020 وستبلغ عامها الخامس عشر فى العام المقبل.

ولوضع الأمور فى نصابها الصحيح، ثانى أفضل لعبة، Grand Theft Auto V، باعت أكثر من 185 مليون نسخة.

وقالت هيلين شيانج، رئيس استوديوهات موجانج: "بينما نقترب من الذكرى السنوية الخامسة عشرة، تظل لعبة Minecraft واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا على الإطلاق حيث تم بيع أكثر من 300 مليون نسخة، [إنه] إنجاز لم يكن أحد يحلم به عندما كنا جميعًا نضع أول كتلنا."

بينما قال مطور اللعبة ماركوس بيرسون أن اللعبة أصبحت متاحة للاعبين فى عام 2009، ولكن يبدو أن اللعبة لم يتم إصدارها رسميًا حتى أواخر عام 2011، ووفقًا لأحد التقارير، قام بيرسون بتحسين اللعبة بناءً على تعليقات المستخدمين وأصدر تحديثات ألفا وبيتا فى عام 2010 تحت إشراف شركته الجديدة Mojang.

وتولى ينس بيرجستن منصب المصمم الرئيسى فى ذلك العام، وتم إطلاق لعبة Minecraft رسميًا لأجهزة iPhone فى نوفمبر 2011.

مميزات لعبة ماين كرافت القادمة

أعلنت Mojang Studios عن إنجاز Minecraft خلال حدث Minecraft Live الذى شاركت خلاله أيضًا بعض الميزات القادمة إلى اللعبة، مثل غرفة المحاكمة التى تحتوى على أفخاخ وغوغاء يأتون إليك على طول سلسلة من الغرف والممرات.

وقالت أيضًا إن Star Wars: Path of the Jedi DLC وPlanet Earth DLC (محتوى قابل للتنزيل) قيد التطوير أيضًا، وفى حين أن المحتوى القابل للتنزيل Star Wars: Path of the Jedi سيكون متاحًا فى 7 نوفمبر، فإن المحتوى القابل للتنزيل Planet Earth سيكون متاحًا فى أوائل العام المقبل.