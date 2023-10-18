شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يطرح ميزتين جديدتين أبرزهما تضمين مقاطع الفيديو والقصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح سناب شات ميزتين جديدتين، بما فى ذلك القدرة على تضمين المحتوى من النظام الأساسى فى موقع الويب، ويمكن للمستخدمين الآن تضمين العدسات ومقاطع الفيديو Spotlight والقصص العامة أو الملفات الشخصية من خلال متصفح الكمبيوتر الخاص بهم من خلال الضغط على زر التضمين ضمن خيارات المشاركة، وسيؤدى هذا إلى نسخ الرمز تلقائيًا، تمامًا كما سمح المنافسون مثل Instagram وTikTok للمستخدمين بالقيام بذلك منذ فترة طويلة.

وبعد سنوات من محاولة التوسع من مجرد منصة لتبادل الصور مع الأصدقاء، يعد خيار التضمين خطوة تالية منطقية من Snapchat، وهو يعتمد على ميزات أخرى مثل المقالات واكتشاف الأماكن المحلية المثيرة للاهتمام وبدأ في عام 2022 Snapchat للويب.

وإلى جانب عمليات التضمين أطلق Snapchat أيضًا ميزة مدعومة بـOpenAI تتيح للمستخدمين توسيع لقطاتهم لتشمل المزيد من المناطق المحيطة بهم.

وتشبه الأداة أداة Content-Awarefill في Photoshop، لكنها في هذه الحالة تقوم بتقدير الشكل الذي تبدو عليه منطقة الحدود بأكملها مقابل قطعة واحدة مستهدفة، وأكدت Engadget أن هذه الميزة متاحة لمشتركي Snapchat+.

وتستخدم الشركة بانتظام أدوات الذكاء الاصطناعي كمزايا لمشتركيها الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين في Snapchat + ، وتقتصر ميزة Dreams المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة - والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ثماني حزم من الصور "الخيالية" - على مرة واحدة فقط للمستخدمين العاديين أو مجموعة واحدة شهريًا لمشتركي Snapchat + ، ويمكن لأي شخص شراء حزم إضافية مقابل 0.99 دولارًا لكل منها.

وكان Snapchat سريعًا في القفز على طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث طرح روبوت دردشة يسمى My AI باستخدام "تقنية OpenAI's GPT التي قام المؤلفون بتخصيصها" في فبراير. كان My AI متاحًا في البداية أيضًا لمشتركي Snapchat+ فقط، ثم توسع ليشمل جميع المستخدمين العالميين بعد شهرين مع كل شيء بدءًا من توصيات المطاعم وحتى الردود على الصور (كما كان الحال بالنسبة لروبوتات الذكاء الاصطناعي في عام 2023، وليس بشكل مناسب دائمًا).