شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يكتشف بلورات الكوارتز فى الغلاف الجوى لكوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) أن رياحًا تبلغ سرعتها ألف ميل في الساعة تدفع وابلًا من بلورات الكوارتز الصغيرة عبر الغلاف الجوي الحار والمعزز بالسيليكات لكوكب غازي عملاق بعيد يسمى WASP-17b، وفقا لما نشره موقع space.

وقال دانييل جرانت من جامعة بريستول البريطانية وقائد دراسة جديدة حول هذا الاكتشاف، في بيان له، لقد علمنا من مراقبات هابل "التلسكوب الفضائي" إنه لا بد من وجود هباء جوي من جزيئات صغيرة تشكل السحب أو الضباب - في الغلاف الجوي لـ WASP-17b، لكننا لم نتوقع أن تكون مصنوعة من الكوارتز.

ويعد WASP-17b هو عالم لا يصدق حيث يدور WASP-17b كل 3.7 يومًا على مسافة 7.8 مليون كيلومتر فقط من نجمه، الذي يقع على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض ، وهو قريب جدًا من مضيفه النجمي لدرجة أن درجة حرارته أثناء النهار ترتفع إلى 1500 درجة مئوية، و نظرًا لأن الجو حار جدًا على هذا الكوكب الخارجي، فقد توسع العالم فعليًا إلى حوالي 285000 كيلومتر، وهو ما يقرب من ضعف قطر كوكب المشتري . وبهذا تبلغ كتلته حوالي نصف كتلة المشتري الإجمالية فقط.

ويعد WASP-17b واحدًا من أكثر الكواكب المعروفة "انتفاخًا" - كما أن غلافه الجوي المتضخم يجعله هدفًا رائعًا لتلسكوب جيمس ويب الفضائي .

شاهد جرانت وزملاؤه علماء الفلك WASP-17b وهو يعبر نجمه باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ JWST، وعندما تحرك الكوكب الخارجي أمام نجمه من وجهة نظر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، اكتشف MIRI ضوء النجوم الذي كان يحجبه الكوكب المنتفخ نفسه ولكن يمتصه الغلاف الجوي للعالم جزئيًا.

تؤدي مثل هذه القياسات إلى ما يسمى بطيف الإرسال، حيث يتم حجب أطوال موجية معينة بواسطة جزيئات معينة في الغلاف الجوي، وفقا لتقرير سبيس .

مثل كوكب المشتري، يبدو أن WASP-17b يتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف MIRI ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وعلى طول موجة يبلغ 8.6 ميكرون، علامة الامتصاص لبلورات الكوارتز النقية.

وبالاشتراك مع الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي ، تم الحكم على هذه البلورات على أنها تتشكل على شكل منشورات سداسية مدببة مثل الكوارتز على الأرض، ولكن حجمها لا يتجاوز 10 نانومتر.