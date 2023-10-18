شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على إصلاح مشكلات تنزيل Drive المتعلقة بملفات تعريف الارتباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عملاق البحث جوجل أنه اعتبارًا من الثانى من يناير 2024 لن يتطلب Google Drive بعد الآن تمكين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لتنزيل الملفات.

ويأتى هذا التغيير فى الوقت الذى تستعد فيه جوجل ( أخيرًا ) لتعطيل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية افتراضيًا في متصفح كروم الخاص بها، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة قام بها صانعو المتصفحات الآخرون مثل Mozilla و Apple لتحسين الخصوصية، وفقا لتقرير theverge.

ومن المفترض أن يؤدي هذا التغيير إلى إصلاح مشكلة مزعجة في Drive والتي يمكن أن تمنع المستخدمين من القدرة على تنزيل الملفات في حالة تعطيل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية ، وإذا واجهت المشكلة فإن نصيحة صفحة دعم جوجل هذه هي إنشاء استثناء يدويًا لـ Google Drive للسماح بملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.

ولا يوضح منشور مدونة Google سبب اعتماد Google Drive حاليًا على ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث، لكن هناك تكهنات بأن السبب هو أن الخدمة تستخدم نطاقًا منفصلاً لاستضافة المحتوى الذي تم تحميله بواسطة المستخدمين كإجراء أمني، ويتم بعد ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط للتحقق من أن لديك إذنًا بتنزيل ملف معين، لقد اتصلنا بشركة Google للاستفسار عن هذا الأمر وفى انتظار الرد.