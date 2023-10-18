شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم رواد الفضاء من اكسيوم سبيس جاهز لمهمة المحطة الدولية خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مهمة رواد الفضاء الخاصة الثالثة لشركة اكسيوم سبيس على الطريق الصحيح للانطلاق العام المقبل، ولا تزال رحلة Ax-3 التابعة لشركة Axiom Space ، ومقرها هيوستن، في طريقها للانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية (ISS) في موعد لا يتجاوز يناير 2024، وأفراد الطاقم الأربعة بما في ذلك رائد فضاء سابق في وكالة ناسا، ورائد فضاء احتياطي في وكالة الفضاء الأوروبية، وفقا لما نشره موقع space.

وقال رائد الفضاء السويدي ماركوس واندت خلال مؤتمر صحفى : "أنا سعيد للغاية كوني جزءًا من هذه المهمة وهذا الطاقم الرائع"، مؤكدًا أن Ax-3 ستشمل تمثيلاً من الحكومة والصناعة على حدٍ سواء في بلاده، أنا فخور أيضًا بثقة السويد وأوروبا لتمثيل السويد في الفضاء طوال هذه المهمة، والتي بالنسبة لي هي أكثر بكثير من 14 يومًا في الفضاء".

وسيتم إطلاق Ax-3 إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، باستخدام المركبة الفضائية Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX وصاروخ Falcon 9.

ووقعت اكسيوم اتفاقية مع SpaceX فى عام 2021 لإطلاق ثلاثة أطقم إضافية إلى الفضاء بعد المهمة الرائدة Ax-1، التي حلقت في أبريل 2022، بالإضافة إلى ذلك SpaceX هي المركبة الفضائية التجارية الوحيدة المعتمدة بالكامل لمهام ناسا حتى الآن، وفقا لتقرير سبيس.

وسيقود المهمة رائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، وهو مواطن أمريكي-إسباني مزدوج كان يقود أيضًا Ax-1، وسينضم إليه Wandt، الذي تم استدعاؤه من حالة رائد الفضاء الاحتياطي عند تعيينه في Ax-3، والعقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، الذي طار إلى الفضاء شبه المداري على متن أول إطلاق تجاري لشركة Virgin Galactic في يونيو الماضي، وستكون هذه هي المهمة الفضائية السادسة لوبيز أليجريا، والثانية لفيلادي والأولى لوانت وجيسرافجي.

وقال لوبيز أليجريا إن التدريب يسير بسلاسة وأن الطاقم تعلم الكثير منذ Ax-1، عندما اضطر رواد الفضاء الآخرون في محطة الفضاء الدولية إلى التدخل لمساعدة الطاقم في مهامهم. وقال إن Ax-1 كانت مهمة ناشئة تم إنجازها وفق "جدول زمني قوي" وأن شركة اكسيوم سبيس قد نضجت عملياتها منذ ذلك الوقت.

بالنسبة للمهمة التالية، Ax-2 في مايو 2023، تم تكليف القائدة ورائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون بمسؤوليات أقل لمنحها الوقت لمساعدة الطاقم؛ وفي غضون ذلك، اشترطت ناسا أن يكون على رأس جميع البعثات التجارية رائد فضاء سابق في الوكالة.

وقال لوبيز أليجريا: "لقد كانت متاحة أكثر لمساعدة بقية طاقم [Ax-2] في تجاربهم، وسوف تحذو Ax-3 حذوها"، وتم إجراء تغييرات أخرى من خلال التدريب وأدوات الجدولة لمساعدة الطاقم على إدارة وقتهم في المدار.

وأضاف أنه بالنسبة للمهمات المستقبلية فإن الجدول الزمني مع اكسيوم سبيس مريح بما فيه الكفاية بالنسبة له ولويستون لتبادل الأوامر في المستقبل المنظور، دون الحاجة إلى توظيف رواد فضاء سابقين آخرين في الوكالة حتى الآن.