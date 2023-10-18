تكنولوجيا: علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لمحاكاة معارك بين المخلوقات الشرسة

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن تساءلت كيف قد يبدو القتال بين فرس النهر وسمكة قرش بيضاء كبيرة؟ ربما قد تكون المعركة خيالية إلا أن مجموعة من العلماء تمكنوا من استخدم الذكاء الاصطناعى (AI) لمحاكاة المعارك بين الحيوانات الأكثر رعبًا على وجه الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عمليات المحاكاة تشير إلى أن فرس النهر يمكنه التغلب على سمكة قرش بيضاء كبيرة، بل ويمكنه أيضًا القضاء على الدب القطبي.

ومع ذلك، فإن البطل النهائى للمملكة الحيوانية هو الفيل الأفريقى، وفقا لباحثين من Animal Matchup، بعد محاكاة معركة أكثر المخلوقات شراسة فى مملكة الحيوان.

وجاءت هذه المبادرة تكريمًا لليوم العالمى للحيوان، حيث استعان الفريق بروبوت الدردشة الآلى ChatGPT، واستخدم مجموعة من المدخلات، بما فى ذلك الحجم والوزن والقوة والسرعة والقدرات الهجومية والدفاعية لـ 256 حيوانًا.

أجرى الباحثون سلسلة من 11 معركة فى كل مواجهة، وتوصلوا إلى الحيوان صاحب أعلى معدل فوز.

وقالت شركة Animal Match: "على الرغم من أنه من الصعب جدًا معرفة كيف ستتفاعل بعض الحيوانات مع بعضها البعض، إلا أن الذكاء الاصطناعى والباحثين يحاولون تقديم تخمينات مدروسة حول كيفية سير القتال".