شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سلسلة iPhone 15 تكلف شركة أبل أكثر من سابقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل أحدث هواتف iPhone سلسلة iPhone 15 وiPhone 15 Pro الشهر الماضي، وتتضمن المجموعة بأكملها أربعة هواتف ذكية ويعتبر iPhone 15 Pro Max هو الأغلى بينها.

ووفقًا لعملية التفكيك الأخيرة التي أجرتها Nihon Keizai Shimbun وFomalhaut Techno Solutions اليابانية (رصدتها AppleInsider)، تم اكتشاف أن تكلفة إنتاج iPhone 15 Pro Max أعلى بنسبة 12% تقريبًا من سابقتها، وأشار هذا التحليل إلى أن شركة آبل تنفق حوالي 558 دولارًا على مكونات كل وحدة من أجهزة iPhone 15 Pro Max.

ومن بين العوامل الحاسمة الأخرى تعتمد هوامش ربح شركة أبل على منتجاتها على التحكم في تكلفة الأجهزة، وتهدف الشركة أيضًا إلى خفض التكاليف، ولكن إدراج ميزات جديدة قد يؤدي أحيانًا إلى رفع التكلفة الإجمالية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن iPhone 15 Pro Max لديه نسبة قطع غيار إلى تكلفة تبلغ 47%.

الأجزاء التي زادت التكلفة تعد شاشة iPhone 15 Pro Max أغلى بنسبة 10% من سابقتها iPhone 14، علاوة على ذلك، أدى إطار التيتانيوم أيضًا إلى رفع تكاليف الإنتاج بنسبة 43%، في حين أن شريحة A17 Pro أغلى بنسبة 27% من شريحة A16 Bionic.

وكانت الكاميرا المقربة، المجهزة بنظام منشور رباعي، أيضًا أحد المساهمين الرئيسيين في التكلفة، حيث كانت أغلى بمقدار 3.8 مرة من تلك المستخدمة في iPhone 14 Pro Max، كما ورد. تعد المكونات الأخرى ضمن سلسلة iPhone 15 أيضًا أكثر تكلفة من طرازات العام الماضي.

زيادة في تكلفة موديلات iPhone 15 الأخرى تصل تكلفة إنتاج iPhone 15 Pro إلى 523 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% عن طراز العام السابق، وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة iPhone 15 Plus 442 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 10٪ تقريبًا من iPhone 14 Plus.

في التشكيلة، يسجل iPhone 15 أعلى تصاعد في التكلفة، حيث تبلغ فاتورة المواد الخاصة به 423 دولارًا. وكانت هذه زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بجهاز iPhone 14، وبالمقارنة، كان إنتاج iPhone 14 Pro Max أكثر تكلفة بنسبة 3.7٪ من iPhone 13 Pro Max.