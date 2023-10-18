تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن Honor Play 8T بمعالج Dimensity 6080 وكاميرة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor اليوم بشكل رسمي عن هاتف Honor Play 8T الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6080 وكاميرة مزدوجة، وسعر يبدأ من 150 دولار.

يتميز هاتف Honor Play 8T بشاشة IPS LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 850 nit.

ويأتي Honor Play 8T بتصميم مميز بنقوش في الغطاء الخلفي والذي يتفاعل مع مؤثرات الإضاءة المحيطة، وللحماية تدعم Honor الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

كما يدعم Play 8T رقاقة معالج Dimensity 6080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام، ويدعم سعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ويمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 123 ساعة من تشغيل الموسيقى، أو 10 ساعات من تشغيل الألعاب، و55 ساعة من المكالمات.

وفي إعدادات الكاميرة يضم Play8T مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف مكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو بتجربة صوتية غامرة، على أن ينطلق الهاتف بواجهة Magic OS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 150 دولار، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والفضي وأيضاً اللون الأخضر.

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