أعلنت أبل عن قلمها الجديد Apple Pencil بمدخل USB-C بسعر 80 دولار

قدمت Apple أحدث قلم ذكي لها Apple Pencil مع USB-C، يقع القلم الجديد بين قلم أبل الجيل الأول (99 دولارًا) والنموذج الأكثر قدرة من الجيل الثاني (129 دولارًا) بسعر ابتدائي 79 دولارًا/95 يورو/79 جنيهًا استرلينيًا، هو قلم ارخص ثمنًا من الأقلام الأخرى لكن يحمل بعض المزايا التي يحتاجها اي شخص في 2023، فما الجديد في Apple Pencil الجديد؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا الخبر.

مميزات قلم Apple Pencil الجديد

يتم شحن قلم أبل الجديد عبر USB-C ولا يدعم الشحن اللاسلكي، وهو نفس فكرة شحن الجيل الأول من اقلام Apple باختلاف مدخل الشحن، ولا يدعم التوصيل عن طريق البلوتوث الى التابلت، ومع ذلك يدعم ميزة الـHovering على أجهزة iPad Pro M2 ويمكن تثبيته بشكل مغناطيسي على الجانب عندما لا يكون قيد الاستخدام.

الحساسية والاستجابة

الشيء الذي لا يوجد في هذا القلم هو حساسية الضغط التي توجد في كل من نماذج قلم أبل الجيل الأول والثاني، اي انها ضغطة واحدة بمستوى واحد ان قمت بالضغط بقوة أكثر لن يتأثر القلم بشيء، لكن لا تزال تحصل على وقت استجابة قليل لتجربة قلم أفضل بالإضافة إلى حساسية الميل التي تتعرف ان كان القلم مائلًا او عموديًا على الشاشة.

التصميم والوزن

قلم أبل USB-C الجديد يبلغ حجمه 7.5 × 155 مم ويزن 20.5 جرام – ما يقارب نفس وزن وحجم قلم أبل 2K سيتوفر قلم أبل الذي يحمل مدخل Type-C في بداية شهر نوفمبر المقبل، وسيكون مدعومًا على مجموعة كبيرة من اجهزة الأيباد، بالتالي سيكون صفقة جيدة كقلم ذكي متوسط بمزايا ممتازة ودعم ممتاز لأجهزة Apple

الأجهزة المدعومة

iPad (2022)

iPad Air (2022)

iPad Air (2020)

iPad mini (2021)

iPad Pro 12.9 (2022)

iPad Pro 11 (2022)

iPad Pro 12.9 (2021)

iPad Pro 11 (2021)

iPad Pro 12.9 (2020)

iPad Pro 11 (2020)

iPad Pro 12.9 (2018)

iPad Pro 11 (2018)

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