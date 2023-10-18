شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر محركا لصواريخها التى سترسلها إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدير العام للشركة ( SR Space ) الروسية الخاصة أوليغ منصوروف أن الشركة اختبرت محركا لصواريخها التي سترسلها إلى الفضاء.

وقال منصوروف- في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن الشركة أجرت اختبارات على محركات ( RD-1 ) التي تعمل بالميثان والأوكسجين والتي تطورها لصواريخ الفضاء، مؤكدا أن الاختبارات أجريت بنجاح في قسم اختبار المحركات التابع لمعهد بارانوف المركزي الروسي لهندسة محركات الطيران.

وأضاف أن "الاختبارات التي أجريناها سمحت لنا بإجراء تقييم أولي للضغط في غرفة احتراق المحرك، وتقييم تصميم المحرك والحلول التقنية التي استعملت في تطويره، ستساعدنا هذه الاختبارات في فهم آلية الاستثمار لتطوير محركات صواريخ الفضاء".

وكانت شركة (SR Space ) قد أشارت إلى أنها تطور محركات (RD-1 ) لاستخدامها في صواريخ الفضاء ( Nebo ) التي يمكن إطلاقها إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض وإلى الفضاء القريب، والقابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات.

تجدر الإشارة إلى أن ( SR Spac ) كانت قد أجرت عام 2021 عملية اختبار لصاروخ من نوع (NEBO)، وتمكن الصاروخ حينذاك من التحليق لمسافة 18 كم، والوصول إلى ارتفاع 7 كم.