شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.55 % فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم، الأربعاء 18 أكتوبر ربحًا بنسبة 0.55 %، وبلغت قيمة البيتكوين، في وقت كتابة هذا التقرير، 28,433 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 258 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

في حركة سعر غير تقليدية، لم تتبع إيثريوم مسار سعر البيتكوين اليوم، حيث انخفض سعرها بنسبة 1.45 %، وتبلغ قيمة ETH حاليًا 1,566 دولارًا.

كما سجلت Shiba Inu و Chainlink و Avalanche و Stellar و Monero انخفاضات في الأسعار.

ارتفع تقييم سوق العملات المشفرة بشكل عام بنسبة 0.04 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومع ذلك، ظلت القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة تتغير خلال اليوم الماضي وتستمر في الوقوف عند علامة 1.09 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.