شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مجموعة السبع" توافق على مسودة مبادئ توجيهية لتسخير تطوير الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على نطاق واسع على مسودة مبادئ توجيهية لمطوري الأشكال المتقدمة من الذكاء الصناعي، على أمل التخفيف من المخاطر المرتبطة بها؛ مثل المضايقات والمعلومات المضللة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - عن بيان وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان - أن مسؤولو مجموعة السبع، ناقشوا الحاجة إلى معايير دولية لتسخير التقنيات سريعة التطور مثل AI bot ChatGPT .

وخلال اجتماع في مدينة "كيوتو" اليابانية يوم 9 أكتوبر الجاري، اتفق ممثلو مجموعة السبع، بما في ذلك وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني جونجي سوزوكي، على 11 مبدأ، بما في ذلك إجراء مراجعات خارجية في مرحلة تطوير أنظمة الذكاء الصناعي قبل نشرها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق النشر.

ومن المنتظر أن يوافق المسؤولون على المبادئ قبل أن يتوصل الوزراء المعنيون إلى اتفاق رسمي في وقت لاحق من هذا العام.

وحذرت مجموعة السبع من المخاطر المحتملة التي يشكلها الذكاء الصناعي، بما في ذلك المضايقات والكراهية والإساءة عبر الإنترنت، والتهديدات التي تهدد سلامة الأطفال وخصوصيتهم، فضلاً عن خطر التلاعب بالمعلومات.

وتقود اليابان، التي ترأس مجموعة السبع هذا العام، محادثات المجموعة حول قواعد لجعل أنظمة الذكاء الصناعي المتقدمة آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة، حيث يعتبر الذكاء الصناعي ضروريًا في جلب الابتكار لحل التحديات العالمية مثل أزمة المناخ.

وتماشيًا مع مبادئ مجموعة السبع، تعمل اليابان على تطوير مبادئ توجيهية محلية لتقليل مخاطر الاعتماد المفرط على أنظمة وتقنيات الذكاء الصناعي.

وتضم المجموعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.