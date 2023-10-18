تكنولوجيا: موقع YouTube يطرح قسم جديد بعنوان “You” كجزء من التحديث الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يطرح موقع YouTube مجموعة كاملة من الميزات الجديدة وتحديثات التصميم، والتي يبلغ إجمالي عددها ثلاثين.

بعض هذه الأدوات مخصصة لتطبيق الويب، بينما البعض الآخر مخصص لتطبيق الهاتف الذكي وبرنامج التلفزيون الذكي. لا تغير هذه الميزات قواعد اللعبة في حد ذاتها، ولكنها تضيف ما يصل إلى تجربة مستخدم محسنة.

فقد أصبح الآن من السهل تسريع مقاطع الفيديو لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من مقاطع البودكاست السريعة حقًا. ما عليك سوى الضغط بإصبعك على الفيديو وسيؤدي تلقائيًا إلى زيادة سرعة التشغيل إلى 2x. هذه الميزة مفيدة أيضًا للبحث في مقطع فيديو عن جزء ذي صلة، بالإضافة إلى التشغيل السريع.

تأتي الأداة متاحة عبر الويب والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة. ويطلق التطبيق صورًا مصغرة للمعاينة أكبر حجمًا للمساعدة في التنقل. هناك أيضًا مكون ردود فعل لمسية جديد يهتز عند المرور فوق نقطة البداية الأصلية، حتى لا تفقد مكانك أبدًا.

سيساعدك هذا عند مشاهدة مقاطع الفيديو بإصبعك على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، لأن الطريقة الحالية للقيام بذلك ليست دقيقة تمامًا.

كما ان أحد التحديثات الأكثر فائدة هنا هو أداة قفل الشاشة الجديدة لتجنب الانقطاعات العرضية أثناء مشاهدة الأشياء على هاتفك أو جهازك اللوحي.

يجب أن يكون هذا مفيدًا جدًا لأولئك الذين يحبون المشي أو ممارسة الرياضة أثناء الاستماع إلى YouTube، حيث أن التدافع عادةً ما يقاطع كل ما يظهر على الشاشة.

علاوةً على ذلك، أضافت الشركة أخيرًا ميزة مستوى الصوت الثابت، والتي تضمن عدم تقلب مستوى الصوت النسبي لمقاطع الفيديو كثيرًا. يتم تشغيل هذه الأداة تلقائيًا بمجرد توقف التحديث.

كما انه قد تم تحديث علامة تبويب المكتبة المتواضعة، ويُطلق عليه الآن اسم “You” ويقوم بنقل بيانات أكثر من قبل.

سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل والتنزيلات التي شاهدتها مسبقًا وشراء كل ذلك من مكان واحد. يؤثر هذا التغيير على التطبيق على كل من الويب والأجهزة المحمولة.

آخر تحديث لموقع YouTube هو إصدار متدرج وتقول الشركة إن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع قبل أن يصل إلى كل مستخدم في جميع أنحاء العالم. وتقول منصة البث إن المزيد من الميزات قادمة، بما في ذلك إعادة تصميم تطبيق YouTube Kids.

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