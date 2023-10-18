تكنولوجيا: الكشف عن عينات كاميرا هاتف OPPO Find N3 قبل إطلاقه في 19 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في غضون يومين فقط (19 أكتوبر)، من المقرر أن تطلق OPPO أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، Find N3 في كل من الأسواق الصينية والعالمية.

وقبل الكشف الكبير، قدمت OPPO نظرة خاطفة على قدرات الكاميرا القابلة للطي من خلال مشاركة بعض عينات الكاميرا.

تعرض هذه الصور نظام الكاميرا المذهل الذي تم تطويره بالتعاون مع Hasselblad لجهاز Find N3.

من المتوقع أن يتم تجهيز OPPO Find N3 بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 مع شاشة AMOLED داخلية كبيرة بحجم 7.82 بوصة بدقة 2268 × 2440 بكسل، مصحوبة بشاشة عرض بقياس 6.31 بوصة بدقة 2484 × 1116 بكسل.

يمكن لعشاق التصوير الفوتوغرافي التطلع إلى نظام الكاميرا الثلاثية الذي يحمل علامة Hasselblad في الخلف، والذي يقال إنه يتضمن كاميرا Sony LYTIA 800 OIS الرئيسية بدقة 53 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل. ومن المتوقع وجود كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

سيعمل الجهاز ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير، يكملها كل من الشحن السلكي بقوة 67 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط لإعادة الشحن بكفاءة.

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