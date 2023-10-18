Xiaomi تعلن عن نظام التشغيل HyperOS سيظهر لأول مرة مع سلسلة Xiaomi 14

أعلن اليوم لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، عن وصول نظام التشغيل HyperOS، سيتم الكشف رسميًا عن النظام الجديد مع سلسلة Xiaomi 14 وسيكون تطورًا طبيعيًا لنظام MIUI، من المقرر أن تصل السلسلة في وقت لاحق من هذا العام في الصين، بينما يجب أن يتم اصداره بشكل عالمي في الأسابيع الأولى من عام 2024.

ما هو نظام HyperOS؟

ما زال نظام HyperOS جزءًا من مشروع Android Open Source، ولكن سيتم دمجه مع Vela، منصة Xiaomi لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IoT). شارك المدير التنفيذي منشورًا على موقع Weibo، كاشفًا أن النظام سيضع قواعد الـEcosystem الخاص بشاومي، حيث سيتصلون مع الأشخاص والسيارات والمنازل الأخرى. بدأ فريقه بـ “عدد قليل من المهندسين” وأصبح الآن شركة ضخمة بها نحو 5000 موظف في قطاع البرمجيات.

تطور نظام التشغيل HyperOS

نمو قاعدة المستخدمين

نمت قاعدة المستخدمين من “100 حالم” على وصف رئيس الشركة، إلى أكثر من مليار مستخدم منذ إطلاق أول منتج MIUI لشركة Xiaomi في 16 أغسطس 2010، كانت الواجهة الحالية قد تم إطلاقها بأربعة مزايا رئيسية فقط وهي الآن خدمة عبر الأجهزة للهواتف والأجهزة المنزلية.

بداية نظام HyperOS

بدأت التحضيرات لنظام Xiaomi HyperOS في عام 2014 عندما بدأت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IoT) في الظهور. أخذت الشركة خطواتها الأولى في عام 2017 ثم بدأت في تطوير نظام بيئي جديد للأجهزة والتطبيقات. الهدف هو ربط “عشرات المليارات من الأجهزة” في المستقبل، والخطوة الأولى ستكون مع سلسلة Xiaomi 14.

توقعاتنا للمستقبل

نتوقع أن تطلق هواتف Xiaomi المستقبلية بنظام HyperOS، بينما ستتلقى الأجهزة الرائدة القديمة تحديثًا عن طريق OTA، حتى إذا لم تكن الشركة لديها سجل جيد في تحديث الهواتف القديمة ببرمجيات حديثة.

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