كيفية تقليل سطوع المصباح اليدوي في iPhone لأقل من الحد الأدنى؟

على الرغم من تطور الهواتف الذكية في وقتنا الحالي، إلا أن مصباح الفلاش في iPhone لا يزال له دور بالغ الأهمية حيث يمكن الإعتماد عليه من أجل الحصول على مصباح يدوي (كشّاف) يمكن استخدامه لإضاءة المكان من حولك عندما تكون في مكان معتم أو مظلم، ولكن ماذا لو كان مصباح الآيفون ساطعا للغاية حتى بعد تخفيضه للحد الأدنى بحيث أن إضائته يمكنها أن تُسبب مشكلة إذا قمت بتسليطه نحو شخص ما بالخطأ، في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تقليل سطوع المصباح اليدوي في الايفون إلى ما دون الحد الأدنى.

كيفية تشغيل أو إيقاف المصباح اليدوي في الايفون

قبل أن نتطرق إلى خطوات تقليل سطوع المصباح اليدوي في الأيفون، لنلقي نظرة سريعة على كيفية تشغيل أو إيقاف المصباح اليدوي في الايفون، ويمكن القول بأن هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تفعيل أو إغلاق الكشّاف في هاتفك الذكي من آبل كالتالي:

1 – اطلب من مساعد آبل الصوتي سيري تشغيل المصباح

كما يمكنك أن تطلب أيضا من سيري إغلاقه بكل سهولة

2 – افتح مركز التحكم في الايفون وقم بتشغيل المصباح اليدوي

لإطفاء المصباح، اضغط على أيقونة “مصباح يدوي” مرة أخرى

كيفية تقليل سطوع المصباح اليدوي في iPhone

يمكنك تغيير مستوى إضاءة المصباح اليدوي في الآيفون الخاص بك بكل سهولة من خلال فتح مركز التحكم ثم تخفيض السطوع حتى الحد الأدنى ولكن هذا ليس ما نتحدث عنه في هذا المقال، ولكننا سوف نخبركم طريقة سلسة وسريعة يمكن من خلالها سوف تكون قادر على تقليل السطوع إلى ما دون الحد الأدنى ولكن سيتعين عليك تثبيت نظام التشغيل الجديد iOS 17 حتى تستفيد من الميزة الجديدة في تطبيق الإختصارات بالآيفون وإليك طريقة تقليل سطوع المصباح اليدوي في الأيفون إلى ما دون الحد الأدنى:

في البداية، افتح تطبيق الاختصارات

ثم انتقل إلى علامة التبويب “الاختصارات”

اضغط على زر + في الزاوية اليمنى بالأعلى

اختر إضافة إجراء وابحث عن مصباح يدوي

سترى الآن اختصارا يعرف بإسم تشغيل المصباح

اضغط على كلمة تشغيل من القائمة المنسدلة

ثم اضغط على أيقونة السهم الأيمن بجوار المصباح

سوف ترى شريط تمرير يتحكم في السطوع

يمكنك الآن تغيير مستوى إضاءة المصباح اليدوي في iPhone عن طريق سحب الشريط الخاصة بالتمرير إلى اليسار لتقليل السطوع إلى أدنى مستوى ممكن، بعد ذلك، اضغط على تم لحفظ الاختصار. كما يمكنك بدل من إنشاء إختصار جديد، تنزيل اختصار جاهز يتحكم في إضاءة الفلاش لديك بالآيفون من هنا.

لا يفوتك: كيفية حل مشكلة الايفون المعلق على علامة التفاحة بعد التحديث إلى iOS 17 الجديد

أخيرا، استعرضنا كيفية تقليل سطوع المصباح اليدوي في الآيفون إلى ما دون الحد الأدنى، ويمكنك أيضا إضافة الإختصار الخاص بالمصباح ليظهر مباشرة على الشاشة الرئيسية في هاتفك الذكي من خلال النقر المطول على الإختصار في تطبيق الإختصارات ثم حدد مشاركة وبعدها قم بإضافة الإختصار إلى الشاشة الرئيسية.