كشف المواصفات الرئيسية لشاشة سلسلة Samsung Galaxy S24 الجديدة

تشير تقارير جديدة من مصدر ذو سمعة فيما يتعلق بتسريبات سامسونج إلى أن الشركة ستقرب بين Galaxy S24 وS24+ و24 Ultra من حيث الشاشة. يبدو أن العملاق التكنولوجي الكوري قرر دمج أحدث وأفضل التقنيات في الثلاثة نماذج، وليس فقط في النموذج Ultra كما كان الأمر في السنوات السابقة.

التفاصيل الرئيسية عن شاشات سلسلة Samsung Galaxy S24

مواصفات الشاشة

كشفت منشورات على X (المعروف سابقًا بـ Twitter) أن الثلاثة نسخ ستتضمن شاشات LTPO، M13 بسطوع أقصى يبلغ 2500 nit، حتى الآن كانت الشاشات الموجودة في نسخة Ultra فقط هي التي تحتوي على شاشات LTPO وكانت قادرة على الوصول إلى سطوع أعلى بينما سطوع ومواصفات النسخة العادية والبلس تكون اقل بشكل ملحوظ عن النسخة الـUltra.

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هذا يعني أن معدل التحديث المتغير سيكون متاحًا أخيرًا على النماذج التي ليست من فئة Ultra، لكن السطوع القصوى البالغ 2500 nit يشير على الأرجح إلى قدرة الألواح على زيادة السطوع عند تشغيل المحتوى المتوافق مع HDR. ومع ذلك، هذه القيمة مذهلة بالفعل، هذا تحول مرحب به في الاستراتيجية حيث يعتبر S24 وS24+ هواتف رائدة، لذلك تقديم أفضل ما تصنعه سامسونج يبدو منطقيًا تمامًا.

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