شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرات بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعى يمكنها استهداف 64 هدفا عسكريا دون تدخل بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم أوكرانيا الطائرات بدون طيار "الروبوتات القاتلة"، والتي تعرف بأنها أسلحة فتاكة مستقلة، تحدد أهدافها وتهاجمها دون أي تدخل بشري، وهي الحالة الأولى من نوعها في الحرب، وفقاً لصحيفة "مترو".

كشف مصدر لمجلة New Scientist عن هذه الخطوة، مؤكدا أن أوكرانيا تستخدم الطائرات بدون طيار المجهزة بالذكاء الاصطناعي لاستهداف الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى.

ويُعتقد أن الهجمات أسفرت عن مقتل بعض الجنود دون أمر مباشر، على الرغم من عدم تأكيد وقوع إصابات.

الطائرة بدون طيار التي يتم نشرها هي Saker Scout، والتي يمكنها حمل ما يصل إلى 3 كجم من القنابل على مدى حوالي سبعة أميال.

يتم إنتاجه من قبل شركة Saker، وهي شركة أوكرانية للذكاء الاصطناعي تأسست عام 2021.

قال متحدث باسم الشركة إن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها يمكنه التعرف على 64 نوعًا من "الأجسام العسكرية"، بما في ذلك الدبابات وناقلات الأفراد.

في حين أن الطائرة بدون طيار يمكن أن تطير يدويًا، مع تحكم الإنسان عن بعد في موقعها وأسلحتها، إلا أنها تتمتع أيضًا بوضعين مستقلين، الأول مخصص للاستطلاع قبل أي عمليات عسكرية أخرى، بينما الثاني هو البحث عن الأهداف ومهاجمتها بمبادرة منه، وأكد المتحدث باسم Saker لمجلة New Scientist أن وضع الهجوم المستقل قد تم استخدامه "على نطاق صغير".

لا توجد حاليًا قوانين دولية تغطي الأسلحة ذاتية التشغيل، لكن الأمم المتحدة ناقشت استخدامها المحتمل لسنوات عديدة.