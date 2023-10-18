تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Enhanced Discovery" لمستخدمى X Premium وما تعنيه للمستخدمين

القاهرة - سامية سيد - شهد موقع تويتر تحت قيادة إيلون موسك - والذى تم تغيير علامته التجارية الآن إلى X- العديد من التحولات، حيث قدمت المنصة أيضًا خيار الاشتراك المدفوع الذى يمنح المستخدمين شارة التحقق والوصول إلى الميزات الحصرية التى لا يمكن للمستخدمين غير المدفوعين الوصول إليها.

والآن، تستكشف منصة التواصل الاجتماعى إمكانية تقديم ميزة جديدة تسمى "الاكتشاف المعزز" أو Enhanced Discovery لمشتركيها، وستساعد هذه الميزة فى تحديد موقع المنشورات ذات الصلة بموضوع منشور معين.

ووفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، تم العثور على سلاسل جديدة فى أحدث إصدار تجريبى من X لنظام Android، وتشير هذه السلاسل إلى وصول ميزة "الاكتشاف المحسن" المتوقعة، ويذكر التقرير أيضًا أن الميزة القادمة ستكون متاحة حصريًا لمشتركى X Premium، ووفقًا للتقرير، ستساعد الميزة غير المعلنة المستخدمين على اكتشاف المحتوى المرتبط بموضوعات منشوراتهم.

الميزات الأخرى المتوقعة للوصول إلى X

يقدم الإصدار التجريبى الأخير من X أيضًا مؤشرات حول إمكانيات مكالمات الصوت والفيديو القادمة، ويتماشى هذا مع إعلان Elon Musk السابق فى أغسطس، والذى كشف أيضًا أن المكالمات الصوتية والمرئية ستكون متاحة قريبًا على كل من إصدارات الأجهزة التى تعمل بنظامى iOS وAndroid، دون الحاجة إلى رقم هاتف لبدء المكالمات، ولم يؤكد X أى نافذة إصدار محددة لهذه الميزات القادمة لمستخدميه.