تكنولوجيا: إطلاق إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت من هاتف OnePlus Open

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق OnePlus أول هاتف ذكي قابل للطي يسمى OnePlus Open عالميًا في 19 أكتوبر. وقبل الإطلاق الرسمي، كشف المسرب Mukul Sharma عن بعض التفاصيل الأساسية حول الإصدار الهندي للجهاز.

ووفقًا لـ Mukul، سيكون هاتف OnePlus Open متاحًا في الهند مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 512 جيجابايت.

قد تكون هناك أنواع أخرى من الذاكرة قادمة إلى الهند أيضًا. فقد كشف تقرير سابق أن OnePlus Open سيكون متاحًا بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في بعض المناطق.

يُشاع أن هاتف OnePlus Open سيأتي مزودًا بشاشة AMOLED داخلية بحجم 7.8 بوصة بدقة 2K، والتي تتميز بمعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بشاشة AMOLED خارجية بحجم 6.31 بوصة وبنفس معدل التحديث البالغ 120 هرتز.

أما بالنسبة لنظام الكاميرا، فيُقال إنه يحتوي على عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة أخرى فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل. من الامام، تشير التوقعات إلى وجود كاميرا بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي.

من الداخل، من المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام Android 13، مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. وسيحتوي على ذاكرة عشوائية LPDDR5x وتخزين UFS 4.0. ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 67 واط للتجديد السريع.

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