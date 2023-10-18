تكنولوجيا: أحدث ميزات إمكانية الوصول إلى Xbox تشمل إقران وحدة التحكم دون لمس الجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء عن عدد كبير من تحديثات إمكانية الوصول لمشغلات Xbox على اجهزة الكونسول وأجهزة الحواسب. ويتضمن ذلك إعادة تعيين مفاتيح لوحة المفاتيح باستخدام وحدات التحكم، واختصارات إمكانية الوصول التي يسهل الوصول إليها، وقسمًا جديدًا في متجر مايكروسوفت.

للتذكير بأن التصميم الشامل يمكن أن يساعد الجميع، ستسمح إحدى الميزات الجديدة لأي شخص بإعداد وحدة تحكم جديدة دون الاضطرار إلى الضغط على الزر المزدوج على جهاز الكونسول.

لم يعد إقران وحدة التحكم اللاسلكية يتطلب اتصالاً مباشرًا بالجهاز. فمن خلال الأريكة أو الكرسي المتحرك أو سرير المستشفى وما إلى ذلك، يمكن للاعبين الآن وضع جهاز الكونسول الخاص بهم في وضع الاقتران باستخدام جهاز تحكم عن بعد لوسائط Xbox أو أمر صوتي للمساعد الرقمي أو وحدة تحكم مقترنة مسبقًا لتوصيل وحدة تحكم جديدة بالجهاز

أعلنت مايكروسوفت أيضًا أن “ما يقرب من 90 مفتاحًا للوحة المفاتيح” سيتم إعادة تعيينهم قريبًا على وحدات تحكم Xbox Adaptive ووحدات تحكم Elite Series 2.

تتمثل الفكرة في تسهيل ممارسة الألعاب التي تدعم إدخال الفارة/لوحة المفاتيح فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة. أحد الأمثلة التي تقدمها الشركة هو إعادة برمجة المصد الأيسر إلى Ctrl + C لنسخ النص.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تبسيط خطوات عرض الخيارات من قائمة إمكانية الوصول إلى Xbox.

وبدءًا من 19 أكتوبر، سيتيح لك Xbox Game Bar على نظام التشغيل Windows الانتقال إلى إعدادات إمكانية الوصول عبر الأدوات. وكتبت مايكروسوفت: “في أدوات Xbox المحدثة، ستجد كلاً من عناصر التحكم في إمكانية الوصول المرئية والصوتية لتخصيص تجربة ألعاب الكمبيوتر لديك وفقًا لتفضيلاتك واحتياجاتك“.

وبمجرد إطلاق الميزة، ستصل إلى خيارات إمكانية الوصول عبر زر الإعدادات “لأي من أدوات Xbox الجديدة في Game Bar”.

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