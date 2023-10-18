شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور IPad قابل للطى والإعلان عنه نهاية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Apple على تطوير ‌iPad‌ قابل للطي، قبل الإنتاج المقرر في نهاية عام 2024، ويعتقد أن Apple يمكن أن تعلن عن الجهاز في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 إذا ظل التقدم ثابتًا، وفقًا لـ DigiTimes.

تخطط شركة أبل لطرح المنتجات القابلة للطي منذ أربع سنوات، وقد أجرت تغييرات مستمرة على التصميم، وتخطط لإصدار جهاز iPad‌ قابل للطي قبل العمل على هاتف iPhone قابل للطي، واختارت شركة Apple التركيز على ‌iPad‌ لأنه يشكل نسبة صغيرة نسبيًا من مبيعات الشركة، مما يعني أن المشكلات المحتملة أسهل في الإدارة وأقل تأثيرًا.

وبحسب ما ورد لم تنته الشركة بعد من تصميم جهاز iPad‌ القابل للطي، في البداية، قاد فريق تصميم منتجات أبل المشروع ولكن يقال الآن أن هذا الدور قد تحول إلى قسم المشتريات لخفض التكاليف، الهدف الرئيسي لشركة Apple في هذه المرحلة هو تحقيق تصميم أكثر فعالية من حيث التكلفة.

يقال إن المشكلة الرئيسية هي لوحة الجهاز ومفصلاته، مع قلق شركة آبل بشكل خاص بشأن تجعد الشاشة.

من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لأول جهاز قابل للطي من شركة Apple في عام 2025، وتعتقد ‌DigiTimes‌ أن الجهاز القابل للطي يمكن أن يعزز شحنات ‌iPad‌، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في مبيعات الأجهزة اللوحية العالمية التي تقلصت.