تكنولوجيا: هاتف Honor X9b ينطلق بشاشة OLED بمعدل تحديث 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor بشكل رسمي اليوم هاتف Honor X9b الذي يأتي بشاشة OLED، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف Honor X9b بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، بدقة عرض 1200 في 2652 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Honor X9b بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.2، ونظام تشغيل Android 13، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 35W.

ويتوفر Honor X9b بألوان البرتقالي، والأسود، وأيضاً اللون الأخضر، على أن تكشف Honor عن سعر هذا الإصدار لاحقاً.

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