تكنولوجيا: تحالف جديد يجمع جوجل وكوالكوم لتطوير شريحة RISC-V لنظام Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث جوجل تعاون جديد مع شركة كوالكوم يهدف إلى تطوير رقاقة RISC-V التي ترتكز على نظام تشغيل Wear OS للساعات الذكية.

يتوافق نظام تشغيل الأندوريد مع معمارية ARM x86،MIPS، وتدعم الهواتف الذكية معمارية x86 إلا أن الإختيار المفضل للأجهزة اللوحية، والساعات الذكية هي معمارية ARM.

وتهدف جوجل وكوالكوم لخفض الإعتماد على تقنية ARM خلال الفترة القادمة، لذا بدأت كلا الشركتين تعاون جديد لتطوير معمارية خاصة لدعم الساعات الذكية والتي تعرف بمعمارية RISC-V.

أيضاً عرف RISC-V كمصدر مفتوح خلال الفترة الماضية، والذي يشهد نشاط ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث لا يحتاج إلى الترخيص في البداية على غرار تقنية ARM التي تقتصر أيضاً على المعالجات المميزة بعدد محدد من الأنوية.

ولقد بدأت كلاً من جوجل وكوالكوم إختبارات محدودة على معمارية RISC-V التي ترتكز على معالجات Snapdragon Wear والتي تدعم الجيل القادم من الساعات المميزة بنظام Wear OS.

وتوضح التقارير أن نظام تشغيل الأندوريد لا يدعم في الوقت الراهن معمارية RISC-V، أيضاً لم تقرر جوجل الركائز الرئيسية للمعمارية الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تقنية الشرائح الجديدة ستقدم آداء قوي.

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