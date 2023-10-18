أفضل 8 حلول مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos

أفضل حلول مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos..صور جوجل أو Google Photos، هو أحد أفضل التطبيقات الصور والتابع لتطبيقات جوجل، ما يميزه هو طريقة عرض الصور واحتفاظه بنسخ احتياطية للصور الموجودة على هاتفك، ولكن ماذا إن وجدت أنه ليست كل الصور موجودة على تطبيق صور جوجل؟ فتاليًا سنوضح الحلول الممكنة لمشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos..تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل حلول مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos

وتاليًا سنقوم بتوضيح الحلول الممكنة:-

إعادة تشغيل التطبيق

إعادة تشغيل التطبيق هي أحد الحلول الهامة التي نقترحها عندما تتعرض لمشكلة في أي تطبيق، إعادة تشغيل التطبيق تُمكنك من إعادة تهيئة اجزاء التطبيق الداخلية من جديد، وذلك ما نسعى لأن يكون حلًا للمشكلة التي نتحدث عنها وهي عدم عرض جميع الصور على Google Photos، وإعادة تشغيل التطبيق تكون من خلال غلق التطبيق تمامًا وإزالته من التطبيقات النشطة في الخلفية، ثم إعادة تشغيله مجددًا لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

تفقد الإنترنت

الإنترنت هو العامل الأساسي عند استخدام تطبيقات جوجل التي تعتمد على خدمات جوجل التخزينية كجوجل درايف وصور جوجل، وإذا لم يكن هناك اتصال مستقر بالإنترنت فلن تتمكن من استخدام صور جوجل بشكلٍ مستقر وقد تواجه مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos، لهذا قم بتفقد اتصال الإنترنت لديك لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

تفقد المساحة التخزينية

المساحة التخزينية هي أحد الأساسيات التي يجب النظر إليها عند حل مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos، فإن المساحة إذا امتلأت فذلك سيوثر على عرض الوسائط التي قمت بتنزيلها أو إضافتها لهاتفك، وهذا قد يؤدي إلى عدم عرضها على صور جوجل، ولهذا تفقد المساحة التخزينية لديك لترى ما إذا كنت بحاجة لإفراغ بعض المساحة أم لا.

تفقد المزامنة

المزامنة هي من أهم ما يُنظر إليه في حل مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos، إذ أن المزامنة تعني بأن يتم مزامنة الصور على جهازك على تطبيق صور جوجل، وهذا جنبًا إلى جنب مع استقرار اتصالك بالإنترنت، لذلك تفقد تطبيق صور جوجل لترى ما إذا تم تفعيل المزامنة على التطبيق أم لا، ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم عرض جميع الصور على google Photos أم لا.

تفقد المساحة التخزينية لجوجل درايف

جوجل درايف هو أصل الفكرة عندما نتحدث عن صور جوجل والتخزين السحابي ككل، فإنه مسؤول عن المساحة المتاحة في كافة التطبيقات على حساب جوجل الخاص بك، تفقد جوجل درايف لترى ما إذا كانت هناك مساحة متاحة في السحابة الخاصة بك على جوجل درايف في هاتفك، وإذا لم يكن، فذلك قد يكون بالتأكيد هو السبب في مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos.

فرض إيقاف التطبيق

فرض الإيقاف هو ما يُمكنك من إعادة تشغيل التطبيق بعد إيقاف تأثيره بشكلٍ عام على الهاتف، حيث فرض الإيقاف بمعناه هو أن تفرض إيقاف التطبيق عن أي عملية يقوم من خلالها بالتأثير على الهاتف أو يقوم الهاتف بالتأثير عليه، ولهذا نقترحه في مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos، قم بفرض إيقاف التطبيق، ثم أعد تشغيله من جديد.

مسح البيانات المؤقتة للتطبيق

مسح البيانات هو ما ننصح به عادة عندما نقوم بحل مشكلة لتطبيق ما، مسح الملفات المؤقتة والبينات هو ما يُمكنك من إعادة تهيئة بيانات وملفات التطبيق الذي تواجه معه أية مشكلة، وتطبيق صور جوجل يمكن أن تتعرض البيانات المؤفتة الخاصة به للتلف ليتسبب ذلك في مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos! لذلك قم بمسح البيانات المؤفتة للتطبيق لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

تحديث التطبيق.

دومًا ننصح بتحديث التطبيق عند مواجهة أية مشكلة، فإن حدثت أي مشكلة متعلقة بالتطبيق وتم تحديدها كمشكلة عامة لدى عديد من المستخدمين، حينئذٍ يمكن ضبط المشكلة وإصلاحها من خلال الشركة المطورة من خلال إرسال تحديث يحل المشكلة إلى المستخدمين..لذلك قم بتحديث تطبيق صور جوجل لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم عرض جميع الصور على Google Photos.