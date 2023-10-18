شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تحظر تصدير شريحة H800 AI من Nvidia للصين.. وبكين: سنحمى مصالحنا بحزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعتمد القواعد الأمريكية الجديدة التي تمنع تصدير معظم رقائق الذكاء الاصطناعى إلى الصين على مجموعة واسعة من القيود التى تم إدخالها في أكتوبر 2022 ، وفقا لتقرير ذا فيرج.

تصنع Nvidia شرائح الذكاء الاصطناعى المرغوبة مثل H100، وقد أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعى أنها مربحة حيث توسعت قيمتها إلى ما يتجاوز تريليون دولار، وكانت قيود العام الماضى تعنى أن الشركة التي يقع مقرها فى الولايات المتحدة لم تتمكن من بيع H100 إلى الصين، لذلك قدمت H800 بمواصفات أقل يمكنها الالتفاف على قواعد الولايات المتحدة - ولكن مع القواعد الجديدة، لن تتمكن Nvidia من بيع تلك الشريحة أو شريحة A800 الخاصة بها إلى الصين، وفقًا لتقارير CNBC.

هذه القيود الجديدة "ضرورية للحفاظ على فعالية هذه الضوابط، وسد الثغرات، وضمان بقائها مستدامة"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة التجارة.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان: "القواعد المحدثة اليوم ستزيد من فعالية ضوابطنا وستغلق المسارات للتهرب من قيودنا، وتحافظ هذه الضوابط على تركيزنا الواضح على التطبيقات العسكرية وتواجه التهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي والتي تشكلها استراتيجية الاندماج العسكري المدني التي تتبعها حكومة جمهورية الصين الشعبية.

وهناك طلب كبير على الرقائق المصممة للذكاء الاصطناعى، حيث تنفق الشركات كميات هائلة من الموارد على أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعى الجديدة.

وقالت Nvidia فى بيان لها إنها ليست قلقة للغاية بشأن القيود التي تؤثر على أعمالها، وقال كين براون، المتحدث باسم Nvidia: "نحن نلتزم بجميع اللوائح المعمول بها أثناء العمل على توفير المنتجات التي تدعم آلاف التطبيقات عبر العديد من الصناعات المختلفة، نظرًا للطلب العالمى على منتجاتنا، لا نتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على المدى القريب على نتائجنا المالية".

وقالت سارة كيلر، المتحدثة باسم إنتل، إن الشركة "تراجع القواعد وتقيم التأثير المحتمل"، ولم ترد AMD على الفور على طلب التعليق.

وقالت رابطة صناعة أشباه الموصلات فى بيان لها إنها "تقوم بتقييم تأثير ضوابط التصدير المحدثة على صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، نحن ندرك الحاجة إلى حماية الأمن القومي ونعتقد أن الحفاظ على صناعة أشباه الموصلات الأمريكية السليمة يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف".

وأضافت، إن الضوابط الأحادية الواسعة النطاق تخاطر بإلحاق الضرر بالنظام البيئي لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة دون تعزيز الأمن القومي، لأنها تشجع العملاء في الخارج على البحث في أماكن أخرى، وبناءً على ذلك، نحث الإدارة على تعزيز التنسيق مع الحلفاء لضمان تكافؤ الفرص لجميع الشركات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي لقد أوضحنا موقفنا بشأن القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين، "تحتاج الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس قضايا التجارة والتكنولوجيا واستخدامها كسلاح، والتوقف عن زعزعة استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، سنتابع التطورات عن كثب وسنحمي حقوقنا ومصالحنا بحزم".

جاء الإعلان عن القواعد الجديدة في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook إلى متجر Apple Store الصيني الذي يستضيف بطولة للعبة Tencent الشهيرة على الهاتف المحمول Honor of Kings، لقد نشر مقطع فيديو قصيرًا للزيارة على حسابه على Weibo .