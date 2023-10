شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Xbox: ألعاب Activision Blizzard لن تأتى إلى Xbox Game Pass حتى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس Xbox والرئيس التنفيذي Phil Spencer لشركة Microsoft Gaming، أن ألعاب Activision Blizzard لن تأتي إلى Xbox Game Pass في أي وقت قريب، جاء ذلك في أحدث بث صوتي رسمي لـ Xbox، يؤكد Spencer أنه لن يكون هناك انخفاض كبير في ألعاب Activision Blizzard في Xbox Game Pass في الأسابيع المقبلة وأننا لن نرى أي شيء حتى عام 2024، وفقا لتقرير ذا فيرج .

إليك ما قاله Spencer :

استغرقت العملية التنظيمية وقتًا طويلاً لدرجة أننا لم نتمكن من الدخول والعمل مع Activision Blizzard على عمل الكتالوج الخلفى هذا.

والآن بعد أن تم إغلاق الصفقة، بدأنا هذا العمل، وأعتقد أن حساب Activision على Twitter نشر شيئًا يتحدث عن عام 2024، وأعتقد أن هذا دقيق رغم أننى سأحب لو كان هناك نوع من الاحتفال السري الذي سيأتي في الأسبوعين المقبلين .

نشرت Activision Blizzard على X (Twitter سابقًا)، قبل إغلاق صفقة Microsoft، أن Modern Warfare III و Diablo IV لن يأتيا إلى Xbox Game Pass هذا العام، لكن لم يكن من الواضح وضع ألعاب Activision Blizzard الأقدم حتى توضيح Phil Spencer اليوم.

يعترف سبنسر: "أعلم أنه سيكون هناك بعض خيبة الأمل بشأن ذلك»،"من المؤكد أن هذا الاستحواذ طويل المدى، لذا فإن حقيقة أننا لا نصل إلى اليوم الأول مع وصول مجموعة من الألعاب إلى Game Pass هو أمر محبط بعض الشيء، لكنني متحمس جدًا للمستقبل، وأريد فقط أن أكون صريحًا مع الناس بأن هذا هو ما نحن فيه".

وتوقع العديد من محبي Xbox أن تقوم Microsoft بإسقاط الإصدارات القديمة من Call of Duty على Xbox Game Pass على الفور تقريبًا. أفاد Windows Central أيضًا الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المصادر، أنه يتوقع "رؤية عدد كبير من الألعاب الجديدة تصل إلى Xbox Game Pass في اللحظة التي يتم فيها الانتهاء من الصفقة"، وتم تحديث هذا التقرير منذ ذلك الحين لتوضيح أنه كان "تفسيرًا خاطئًا للحقائق".

واستندت بعض التوقعات الخاصة بإضافات Xbox Game Pass إلى الطريقة التي أسقطت بها Microsoft 20 لعبة من ألعاب Bethesda في Game Pass بعد يومين فقط من إغلاق عملية الاستحواذ، و لقد بذلت Microsoft أيضًا قصارى جهدها لإصلاح عناوين Xbox 360 Call of Duty الكلاسيكية في يوليو، قبل الموعد النهائي لصفقة Activision Blizzard الأصلية. كان اللاعبون يشكون لسنوات من عدم قدرتهم على التوفيق في ألعاب مثل Call of Duty: Black Ops وCall of Duty الأصلية : Modern Warfare 2، وتم إصلاح هذا الأمر فجأة بواسطة Microsoft خلال الصيف.

من الواضح أن هناك عملًا تكامليًا في المستقبل لألعاب Activision Blizzard على Xbox Game Pass، ومن المحتمل أن بعض عدم اليقين التنظيمي حول الصفقة أجبر Microsoft على تأجيل تجهيز الألعاب، ويأمل عشاق Xbox الآن أن تأخذ Microsoft وقتها في الاستعداد لإسقاط التوافق العكسي المفاجئ الأخير لإعادة بعض كلاسيكيات Activision القديمة إلى الأجهزة الحديثة.