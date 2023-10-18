تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق هاتف Honor X50 Pro قريباً بسعة تخزين 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Honor لإطلاق هاتف Honor X50 GT خلال الأيام المقبلة، ولقد كشفت أحدث التسريبات أيضاً عن خطط الشركة لإطلاق هاتف Honor X50 Pro.

انطلق هاتف Honor X50 للأسواق خلال شهر يوليو، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف GT قيد التطوير، بينما تؤكد التسريبات الجديدة أيضاً على أن الشركة تستعد للكشف عن إصدار Pro قريباً.

ولقد رصد هذا الإصدار في منصة 3C بنموذج رقم ALP-AN00، كما أكد حساب Wangzai على منصة Weibo على أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق بعنوان Honor X50 Pro.

وتؤكد التسريبات على أن الهاتف ينطلق باثنان من النماذج التي تدعم شحن بنموذج HN-110320C00 أو HN-110320C01 بقدرة 35W.

كما تكشف التسريبات عن دعم الهاتف لتقنية NFC، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.

يذكر أن التقارير السابقة كشفت عن بعض مواصفات Honor X50 GT الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.81 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh.

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