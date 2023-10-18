شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفقا لبيانات مايكروسوفت المسربة.. ويندوز 11 يستخدمه 400 مليون جهاز نشط شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن Windows 11 قيد الاستخدام من قبل أكثر من 400 مليون جهاز نشط شهريًا.

يفيد Windows Central أنه شاهد "بيانات Microsoft الداخلية" التي توضح أنه من المتوقع أن يصل نظام Windows 11 إلى 500 مليون جهاز نشط شهريًا بحلول أوائل عام 2024، وتشير جميع الدلائل إلى اعتماد أبطأ لنظام التشغيل Windows 11 مقارنة بسابقه، وهذه البيانات المسربة تدعم افتراض، وفقا لتقرير ذا فيرج .

وصل نظام التشغيل Windows 10 لأول مرة إلى 400 مليون جهاز نشط بعد ما يزيد قليلاً عن عام من إصداره، وهو معدل اعتماد لاحظته Microsoft بفخر أنه كان أسرع بنسبة 115 % من نظام التشغيل Windows 7 ، وقد استغرق نظام التشغيل Windows 11 عامين للوصول إلى نفس معدل الاعتماد، وهو تباطؤ كبير بالنظر إلى نظام التشغيل Windows 10 الذى وصل إلى 600 مليون جهاز بعد أشهر قليلة من الذكرى السنوية الثانية لها.

وأطلقت Microsoft نظام التشغيل Windows 11 لأول مرة في أكتوبر 2021 بمتطلبات الأجهزة الصارمة، و يتم دعم Windows 11 فقط على وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2018 فصاعدًا، ومع الأجهزة التي تدعم شرائح أمان TPM.

وقامت Microsoft بتغيير الحد الأدنى من متطلبات النظام من أجل التركيز على رفع عتبة الأمان في نظام التشغيل Windows 11، مع شرائح حديثة قادرة على تمكين ميزات أمان تكامل الذاكرة التي تعتمد على المحاكاة الافتراضية ومنصة الآلة الافتراضية (VMP) من Microsoft.

وتعنى متطلبات الأجهزة هذه أن Windows 11 قد تخلف عن طرح Windows 10، والذي تم تقديمه أيضًا لمستخدمي Windows 7 وWindows 8 كترقية مجانية ، وكان Windows 11 عبارة عن ترقية مجانية لمستخدمي Windows 10، ولكن فقط إذا استوفوا الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة التي تركت ملايين الأجهزة وراءهم .

ولقد رأينا بطء الاعتماد ينعكس في بيانات استطلاع Steam ، حيث يمثل نظام التشغيل Windows 11 37 % فقط من أنظمة التشغيل، مقارنة بحوالي 60 % لنظام التشغيل Windows 10. وتقدر Statcounter حصة Windows 11 في السوق بما يقرب من 25 %، وهو ما يتخلف كثيرًا عن أكثر من 70 %من نظام التشغيل Windows 10.

ولم تشارك Microsoft مطلقًا رسميًا عدد الأجهزة النشطة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11. واعتاد صانع البرامج تقديم مجموعة من الأجهزة النشطة شهريًا التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 10 وWindows 10 على موقع الويب "Microsoft بالأرقام"، ولكن تم إيقاف ذلك بهدوء في أواخر العام الماضي. تكشف الصفحة المخزنة مؤقتًا عن وجود أكثر من 1.4 مليار جهاز نشط شهريًا يعمل بنظام التشغيل Windows 10 أو Windows 11 في أبريل 2022، وفقًا لمايكروسوفت.

العمل على أرقام Microsoft الخاصة التى من شأنها أن تضع Windows 11 فى ما يقرب من 30% من استخدام Windows، مع استمرار استخدام Windows 10 من قبل ما يقرب من مليار جهاز.

وحققت Microsoft هدفها المتمثل فى الوصول إلى مليار جهاز يعمل بنظام Windows 10 في مارس 2020، أى قبل أكثر من 18 شهرًا من إطلاق Windows 11.

ومن المقرر أن ينتهي دعم Microsoft لنظام التشغيل Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، مما يعني نهاية التحديثات والإصلاحات الأمنية لملايين الأجهزة ، وإذا لم تكن Microsoft قادرة على إقناع المزيد من الشركات والمستهلكين بالتبديل إلى Windows 11 (أو أي شيء يأتي بعد ذلك) بحلول عام 2025، فمن المحتمل أن الشركة ستحتاج إلى تمديد تاريخ قطع الدعم هذا.

ومن المتوقع الآن أن تطلق Microsoft نظام التشغيل Windows 12 في عام 2024 ، وقد قامت شركة Intel مؤخرًا بالتشويق لـ "تحديث Windows" لعام 2024 والذي تأمل أن يعزز إيراداتها. جاء الإعلان التشويقي بعد أشهر من تسرب الإشارات إلى نظام التشغيل Windows 12 من مستندات Intel الداخلية.

ولم تعلن Microsoft عن أي خطط لنظام التشغيل Windows 12، ولكن هناك دلائل على أن الإصدار المستقبلي من Windows سيركز على الذكاء الاصطناعى.