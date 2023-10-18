شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم يكشف الأخطاء المطبعية فى عناوين URL على نظامى التشغيل iOS وAndroid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل فى منشور على مدونة أن جوجل كروم على أجهزة iOS وAndroid سيبحث عن الأخطاء المطبعية المحتملة في عناوين URL ويقترح عليك تصحيحات .

وتم الوعد بميزة إمكانية الوصول الجديدة هذه لإصدارات الأجهزة المحمولة من Chrome في وقت سابق من هذا العام عندما أصدرت جوجل نفس الميزة على Chrome لأجهزة الكمبيوتر ، وفقا لتقرير theverge.

وتقول Google إن كاشف الأخطاء المطبعية لعنوان URL سيساعد الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة أو متعلمي اللغة ، ومع ذلك بعد تحديث تطبيق Chrome على نظام التشغيل iOS، لا يبدو أنه موجود حتى الآن، لأنه لا يصحح أخطائي مثل وعندما يظهر يمكن أن يساعد في منع الأشخاص من الوصول إلى مواقع ويب مشكوك فيها إذا قاموا بإدخال عنوان URL خاطئ عن طريق الخطأ.

وإلى جانب مساعد الخطأ المطبعي لعنوان URL، تطلق Google أيضًا العديد من الميزات الأخرى التي تركز على إمكانية الوصول في خرائط Google منها

1 تحصل خرائط جوجل على علامات لتحديد الشركات المملوكة للأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار العلامات المستخدمة لتلك المملوكة للنساء، والمملوكة لمجتمع LGBTQ plus، والمملوكة للسود، والمملوكة لآسيا، والمملوكة لللاتينيين، والمملوكة للمحاربين القدامى.

2 ستتمكن ميزة Lens in Maps (التي كانت تسمى البحث باستخدام Live View ) من استخدام قارئ شاشة هاتفك لقراءة النقاط المهمة من حولك بصوت عالٍ، وهو ما قد يكون مفيدًا للمستخدمين الذين لا يستطيعون قراءة شاشاتهم ، وتقول Google إن هذه الميزة ستأتي إلى نظام التشغيل iOS بدءًا من اليوم وعلى نظام Android "في وقت لاحق من هذا العام".

3 بالإضافة إلى نظام الملاحة في وسائل النقل العام الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة، يمكنك العثور على الشركات التي لديها مداخل خالية من الدرجات، ودورات مياه يمكن الوصول إليها، ومواقف للسيارات، ومقاعد على نظامي التشغيل iOS وAndroid.

وهناك ميزات جديدة أخرى قادمة لمنتجات Google الأخرى أيضًا ، ويمكن لمالكي Pixel الذين لديهم هاتف Pixel 5 والإصدارات الأحدث استخدام "المكبر" للكاميرا الخاصة بهم للمساعدة في تكبير أي شيء بدءًا من لافتات الشوارع أو لقطة مقربة لخيوط الخياطة.

ويتوفر الإطار الموجه ( الذى تم الإعلان عنه العام الماضى والذي يساعد المستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر على التقاط صور شخصية أفضل، الآن على Pixel 8 و8 Pro وسيأتى إلى Pixel 6 والهواتف الأحدث فى وقت لاحق من هذا العام.

وأخيرًا، تحتوى إجراءات المساعد، والتي تعتبر رائعة لإعداد عمليات التشغيل الآلي للمنزل الذكي الرائعة، على وظائف إمكانية الوصول المحدثة، بما في ذلك القدرة على اختيار حجم الاختصار الخاص بك.