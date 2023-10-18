شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام التشغيل Wear OS 4 على ساعة Pixel الأصلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل نظام التشغيل Wear OS 4 إلى أول ساعة Pixel Watch، وقالت جوجل إن التحديث سيبدأ في النشر اليوم وسيستمر "خلال الأسابيع المقبلة"، اعتمادًا على مشغل شبكة الجوال والجهاز الخاص بك.
ويقدم Wear OS 4 أيضًا القدرة على نقل بيانات Pixel Watch إلى هاتف جديد دون إعادة ضبط المصنع، بالإضافة إلى طريقة لعمل نسخة احتياطية من بياناتك وإعداداتك من Pixel Watch عندما تكون مستعدًا للترقية إلى هاتف جديد.
وكشفت شركة جوجل عن ساعة Pixel Watch 2 بسعر 349.99 دولارًا خلال حدث إطلاق المنتج في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قدمت معالجًا جديدًا والمزيد من أجهزة الاستشعار وعمر بطارية أفضل مقارنةً بسابقتها، ويتم أيضًا شحن ساعة Pixel Watch 2 بشكل أسرع من الساعة الأصلية، والتي تتمتع الآن بسرعة شحن تقديرية أبطأ من ذي قبل، وذلك بعد تحديث البرنامج الثابت.
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