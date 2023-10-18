شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام التشغيل Wear OS 4 على ساعة Pixel الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل نظام التشغيل Wear OS 4 إلى أول ساعة Pixel Watch، وقالت جوجل إن التحديث سيبدأ في النشر اليوم وسيستمر "خلال الأسابيع المقبلة"، اعتمادًا على مشغل شبكة الجوال والجهاز الخاص بك.

وسيجلب تحديث Wear OS 4 العديد من الميزات الجديدة إلى Pixel Watch، بما في ذلك تطبيق Google Calendar، وميزات إمكانية الوصول الأفضل، والإشعارات المحسنة، وميزة Safety Check الجديدة التي ستطالبك بتأكيد ما إذا كنت آمنًا بعد فترة محددة من الوقت، وإذا لم تستجب ستقوم الساعة تلقائيًا بإخطار جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ.

ويقدم Wear OS 4 أيضًا القدرة على نقل بيانات Pixel Watch إلى هاتف جديد دون إعادة ضبط المصنع، بالإضافة إلى طريقة لعمل نسخة احتياطية من بياناتك وإعداداتك من Pixel Watch عندما تكون مستعدًا للترقية إلى هاتف جديد.

ومع ذلك، فإن إحدى ميزات Wear OS 4 التي لم تذكرها Google في إعلانها هي إشارة الأمان، المتوفرة مع Pixel Watch 2 من خلال اشتراك Fitbit Premium ، وتتيح لك هذه الميزة توصيل Pixel Watch بشبكة LTE لتمكين ميزات الطوارئ حتى إذا لم تكن لديك خطة مشغل شبكة الجوال، ولا يبدو أن ساعة Pixel Watch الأصلية ستدعم إشارة الأمان، حيث أن جوجل لا تدرجها كميزة متوافقة في صفحة الدعم الخاصة بها .

وكشفت شركة جوجل عن ساعة Pixel Watch 2 بسعر 349.99 دولارًا خلال حدث إطلاق المنتج في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قدمت معالجًا جديدًا والمزيد من أجهزة الاستشعار وعمر بطارية أفضل مقارنةً بسابقتها، ويتم أيضًا شحن ساعة Pixel Watch 2 بشكل أسرع من الساعة الأصلية، والتي تتمتع الآن بسرعة شحن تقديرية أبطأ من ذي قبل، وذلك بعد تحديث البرنامج الثابت.