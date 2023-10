شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مجموعة الألعاب القادمة إلى إكس بوكس فى أكتوبر أبرزها Dead Space والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة كاملة من الألعاب الرائعة التي ستتوفر على Xbox Game Pass طوال شهر أكتوبر، بما في ذلك النسخة الجديدة المروعة من Dead Space التي ستصل في الوقت المناسب تمامًا بمناسبة عيد الهالوين .

ويقدم الإصدار الجديد من Dead Space إصلاحًا شاملاً لعنوان رعب الخيال العلمي الأصلي لعام 2008، وهو متوجه إلى Game Pass للسحابة والكمبيوتر الشخصي وXbox Series X/S فى 26 أكتوبر ، وفقا لتقرير ذا فيرج .

ولكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى ذلك الحين، فإن لعبة Yakuza الفرعية Like A Dragon: Ishin! متاح للعب من خلال Game Pass على السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي بدءًا من اليوم.

وإليك بقية الألعاب القادمة إلى Game Pass حتى نهاية الشهر وموعد وصولها:

• F1 Manager 2023 (السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي): 19 أكتوبر

• المدن: Skylines II (الكمبيوتر الشخصي): 24 أكتوبر

• المحقق الضفدع: الغموض بأكمله (السحابة ووحدة التحكم): 26 أكتوبر

• سوق Mineko's Night Market (السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي) 26 أكتوبر

• Headbangers: Rhythm Royale (السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي): 31 أكتوبر

• Jusant (السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي): 31 أكتوبر

وقالت Microsoft أيضًا أن هناك عددًا قليلاً من الألعاب التي ستترك الخدمة في 31 أكتوبر، بما في ذلك Persona 5 Royal و Gunfire Reborn و Kill It With Fire و Signalis و Solasta: Crown of the Magister.

وإذا كنت تتوقع ظهور بعض ألعاب Activision Blizzard على Game Pass قريبًا، فسيتعين عليك الانتظار قليلاً ، أكد رئيس Xbox Phil Spencer للتو أن ألعاب Activision Blizzard لن تظهر على Game Pass حتى عام 2024.