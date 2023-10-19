شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعمل على ميزة "تحذير نعاس السائق" لقياس مدى تعب سائقيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول شركة Tesla الآن قياس مدى تعب سائقيها من خلال ميزة جديدة يتم طرحها تسمى "تحذير نعاس السائق"، تستخدم من خلال الكاميرا المواجهة للسائق، المصممة للتأكد من أن السائق كان يراقب الطريق وليس منشغل بالهاتف، ولقياس خصائص الوجه، مثل تكرار التثاؤب

تقوم أداة تحذير نعاس السائق بفحص خصائص الوجه وسلوك القيادة، وسيظهر تنبيه على شاشة اللمس في منطقة البطاقات، وسيصدر إنذار داخلي إذا سجل النظام مؤشرات التعب، ويمكن للسائقين اختيار تعطيل الميزة من خلال الانتقال إلى عناصر التحكم ثم الأمان.

يتم تفعيل الميزة فقط عندما تسير السيارة بسرعة تزيد عن 40 ميلاً في الساعة وإذا لم يتم تشغيل الطيار الآلي، حتى في حالة حدوث تنبيه، سيتم إلغاء تنشيط نظام التحذير إذا انخفضت السيارة عن الحد الأدنى للسرعة، وفقاً لموقع engadget.

تتضمن شركة Tesla إخلاء المسؤولية المعتاد في إعلانها، حيث تحذر السائقين من أنه من "مسؤوليتهم" البقاء في حالة تأهب وتركيز على الطريق أمامهم.