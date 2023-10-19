شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إخفاء أيقونة جرس الوضع الصامت فى شريط الحالة على iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن برمجة زر الإجراء لأداء عدة وظائف مختلفة، ولكن القدرة على التبديل بين الوضع الصامت والرنين لم تختف، افتراضيًا، سيؤدي الضغط لفترة طويلة على زر الإجراء إلى كتم صوت جهازك.

يعرض كلا طرازي ‌iPhone 15 Pro‌ رمز جرس مشطوب بجوار الوقت في شريط الحالة للإشارة إلى تنشيط وضع كتم الصوت/الصامت، وسيظل كذلك حتى تضغط لفترة طويلة على زر الإجراء مرة أخرى لإلغاء كتم صوت جهازك.





إذا كنت تميل إلى وضع جهاز iPhone الخاص بك في الوضع الصامت، فقد يصبح رمز شريط الحالة هذا مشتتًا ومزعجًا، ولكن لحسن الحظ كان لدى Apple البصيرة لتضمين طريقة للتخلص منه.

اتبع الخطوات التالية للتخلص من رمز الجرس الصامت:

1- افتح تطبيق الإعدادات .

2- اضغط على الأصوات والحس اللمسي.

3- ضمن "الوضع الصامت"، قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار "إظهار في شريط الحالة".

هذا كل ما في الامر، ولن يظهر مؤشر الصامت مرة أخرى في شريط الحالة، حتى عندما يكون الوضع الصامت نشطًا.