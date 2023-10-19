شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبتى Spider-Man 2 وSuper Mario Bros Wonder.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتم إصدار لعبتين متوقعتين للغاية - "Marvel's Spider-Man 2" لجهاز PlayStation 5 و"Super Mario Bros Wonder" على Switch، حيث تعتمد شركتا Nintendo وSony كثيرًا على نجاح هذه الألعاب، لكن من المهم ملاحظة أن اللعبتين مختلفتان تمامًا وتلبيان احتياجات جماهير مختلفة.

ففي حين أن لعبة "Marvel's Spider-Man 2" حصرية لجهاز PlayStation 5، فإن لعبة "Super Mario Bros Wonder" متاحة فقط على جهاز Nintendo Switch.

تاريخ لعبة ماريو في عام 1985، أنشأ شيجيرو مياموتو لعبة ماريو، التي أحدثت ثورة في عالم الألعاب من خلال "Super Mario Bros"، وتتميز اللعبة بطريقة لعب فريدة من نوعها ذات تمرير جانبي تسمح بالحركة الأفقية في المناظر الطبيعية المتطورة، وسرعان ما أصبح ماريو واحدًا من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ الألعاب وباع أكثر من 420 مليون وحدة لسلسلة "Super Mario" وحدها، مما دفع نينتندو إلى النجاح.

لعبة Spider-Man وظهرت لعبة Spider-Man لأول مرة في قصص Marvel المصورة في الستينيات ولكنها لم تحظى بشعبية في ألعاب الفيديو حتى طورت Insomniac سلسلة لشركة Sony في عام 2018، وتشير أحدث البيانات إلى أن اللعبة باعت 33 مليون نسخة.

وقد اتبعت Nintendo وSony أساليب مختلفة تجاه أحدث إصدارات ألعابهما، حيث اتبعت Nintendo المدرسة القديمة من خلال لعبة التمرير الجانبي ثنائية الأبعاد، وهي الأولى لها منذ عام 2012، وبتوجيه من Takashi Tezuka - المؤسس المشارك للامتياز - قدم فريق التطوير عناصر قوة جديدة مثل "Wonder Flower"، تنقل هذه القوة ماريو إلى أبعاد سريالية جديدة أو تحوله إلى فيل.

من ناحية أخرى، أنفقت شركة سوني أموالاً طائلة على تطوير لعبة "Marvel's Spider-Man 2"، حيث أن رسومات هذه اللعبة تدفع القدرات التقنية لجهاز PlayStation 5 إلى الحد الأقصى، وتتيح هذه اللعبة لبيتر باركر ومايلز موراليس القتال ضد كرافن والصياد والأشرار الآخرين.

وفيما يتعلق بالألعاب، تستهدف Nintendo اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و95 عامًا بمجموعة من الشخصيات القابلة للعب من Mushroom Kingdom، بينما تستهدف Spider-Man عشاق ألعاب الحركة وتتميز بمجموعة من الشخصيات للاختيار من بينها.