شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تعيين وظيفتين لزر الإجراء في iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على أجهزة ‌iPhone 15 Pro‌ و‌iPhone 15 Pro‌ Max، يتضمن تطبيق إعدادات iOS قائمة زر الإجراء التي تتضمن العديد من الوظائف القابلة للبرمجة التى يمكنك تعيينها لزر الإجراء، الموجود أعلى أزرار الصوت بدلاً من مفتاح الصمت/الرنين التقليدي.

تتيح لك هذه القائمة اختيار خيار واحد لزر الإجراء، مثل فتح تطبيق الكاميرا أو تشغيل الوضع الصامت، ولكن هناك طريقة لتعيين وظيفتين لزر الإجراء عبر خيار الاختصار.

بفضل اختصار جهة خارجية متاح مجانًا يسمى MultiButton الذي صممه Federico Viticci من MacStories، من الممكن التنقل تلقائيًا بين اختصارين عن طريق الضغط على زر الإجراء عدة مرات في تتابع سريع، باختصار، إذا ضغطت على زر الإجراء بمجرد تشغيل الاختصار الأساسي، وإذا ضغطت عليه مرة أخرى خلال بضع ثوانٍ، فسيتم تشغيل اختصار ثانوي.

في البداية قم بتنزيل وتثبيت اختصار MultiButton المجاني.

أثناء الإعداد، سيُطلب منك إدخال أسماء الاختصارين اللذين تريد تشغيلهما باستخدام MultiButton، تأكد من إدخال أسمائهم بالضبط، (بدلاً من ذلك، اضغط على Skip Setup واختر هذه الاختصارات لاحقًا في محرر MultiButton، ثم اضغط على إضافة اختصار.

كيفية تخصيص زر الإجراء في iPhone 15 Pro:

1- افتح تطبيق الإعدادات واضغط على زر الإجراء.

2- اسحب إلى خيار الاختصار.

3- اضغط على زر التحديد الموجود أسفل "الاختصار" وحدد MultiButton.

4- الآن، اضغط لفترة طويلة على زر الإجراء.

5- إذا طُلب منك ذلك، فامنح MultiButton الإذن للوصول إلى iCloud Drive.

بعد اتباع هذه الخطوات، يجب أن ترى الاختصار الأساسي الخاص بك يعمل عند الضغط على زر الإجراء الأول، إذا قمت بالضغط على زر الإجراء مرة أخرى خلال 7 ثوانٍ من الضغطة الأولى، فسيتم تشغيل الاختصار الثانوي، إذا انتظرت أكثر من 7 ثوانٍ، فسيقوم MultiButton بتشغيل الاختصار الافتراضي الأساسي بدلاً من ذلك.

لاحظ أنه لا يمكنك الضغط على زر الإجراء مرة أخرى بينما يكون الاختصار الأول قيد التشغيل، سيتعين عليك الانتظار حتى ينتهي تشغيل الاختصار الأساسي، لسوء الحظ، لا يدعم تطبيق الاختصارات تشغيل اختصارين من زر الإجراء في نفس الوقت.