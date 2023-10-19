شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 15 Pro Max يُظهر سرعات تنزيل أسرع بنسبة 96% مقارنةً بـ 14 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل iPhone 14 Pro Max بعض الأرقام القياسية لسرعات تنزيل بيانات الإنترنت المتوسطة مع اتصالات الهاتف المحمول خلال العام الماضي، الآن يكشف التقرير الأول من Ookla عن مدى سرعة iPhone 15 Pro Max عندما يتعلق الأمر بالأداء الخلوي، وهو أسرع بنسبة 100٪ تقريبًا، بحسب 9to5mac.

وشاركت Ookla أحدث تقرير لأداء الأجهزة المحمولة يقارن بين شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى من حيث سرعات التنزيل والتحميل والاتساق والتوفر والمزيد اليوم.

يتضمن ذلك التقرير كيفية الهواتف الذكية الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2023 من حيث سرعة التنزيل / التحميل ووقت الاستجابة.

مرة أخرى في خريف عام 2022، حصل iPhone 14 Pro Max على التاج ولكنه خسر بعد ذلك لقب أسرع السرعات الخلوية في الربع الرابع وكذلك الربع الأول من عام 2023.

أسرع الهواتف الذكية حسب سرعة التنزيل Q3 2023

الآن تم إجراء أول دراسة من Ookla مع iPhone 15 Pro وPro Max وكانت النتائج مثيرة للإعجاب للغاية.

لقد سحق iPhone 15 Pro Max جميع الأجهزة الأخرى في القائمة بمتوسط سرعة تنزيل تبلغ 251.37 ميجابت في الثانية، وكان ذلك أسرع بنسبة 10٪ تقريبًا من 15 Pro.

مقارنةً بسرعة 127.83 ميجابت في الثانية التي شهدها هاتف iPhone 14 Pro Max في الربع الثاني من هذا العام، قدم هاتف 15 Pro Max سرعة تنزيل متوسطة أسرع بنسبة 96.6%.

في العام الماضي، مباشرة بعد إطلاق 14 Pro Max، كان أعلى متوسط سرعة تنزيل تم قياسه بواسطة Ookla هو 147 ميجابت في الثانية، وانخفض ذلك مع نمو اعتماد iPhone 14 Pro Max ليصل إلى 127 ميجابت في الثانية بحلول الربع الثاني من هذا العام.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن iPhone 15 و15 Plus لم يكونا مدرجين في قائمة Ookla لسرعات التنزيل القصوى عندما يشتركان في نفس مودم Qualcomm X70 مثل 15 Pro/Max، ولكن قد يكون هناك شيء ما يحدث أثناء تكامل المودم مع شرائح A16 Bionic وA17 Pro و/أو عوامل أخرى لإنشاء هذا الاختلاف.