تكنولوجيا: iQOO تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO 12 في 7 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط iQOO للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف iQOO 12 في حدث يعقد في السوق الصيني في 7 من شهر نوفمبر المقبل.

تستعد علامة iQOO لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية، حيث تتضمن السلسلة المرتقبة هاتفي iQOO 12 وiQOO 12 Pro.

ويضم هاتف iQOO 12 بطارية بقدرة 4880 mAh، على أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، من جانب أخر كشفت التسريبات عن دعم iQOO 12 Pro بقدرة بطارية 4980 mAh، وأيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 120W والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

وتعد سلسلة iQOO 12 من أولى الإصدارات التي تنطلق خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 المقرر إطلاقها بشكل رسمي هذا الشهر من كوالكوم.

أيضاً كشفت التسريبات عن خطط iQOO لإطلاق الإصدارات الجديدة بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت لذا نترقب الإعلان الرسمي الشهر المقبل لمزيد من التفاصيل.

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