آبل تُقرر تأجيل موعد إطلاق AirTag 2

مضى عامين تقريبا حتى الآن على إطلاق أداة التتبع الذكية لآبل المعروفة بإسم إيرتاج (AirTag) والتي يمكنها تتبع الأغراض الشخصية وتحديد موقعها بدقة عبر الآيفون ومع الإقبال على إيرتاغ من قبل الكثير، تخطط آبل لكشف النقاب عن الجيل التالي من أداة التتبع الخاصة بها AirTag 2 ولكن متى سيكون موعد الإطلاق النهائي وماذا ستقدم إيرتاج 2 للمستخدمين؟

أداة التتبع AirTag

قال المحلل الشهير مينج تشي كو أن شحنات AirTag ربما وصل عددها ما بين 20 و 35 مليون وحدة في عامي 2021 و2022، وأشار إلى أن آبل قد تعمل على تطوير الجيل الثاني من إيرتاج في حال استمرار شحنات أداة التتبع الخاصة بها في النمو، وعلى ما يبدو فإن العديد من الأشخاص قاموا بشراء إيرتاغ بعدما أثبتت فعاليتها في إيجاد الأغراض المختلفة بكل سهولة ولهذا ترددت العديد الشائعات أن آبل عازمة على إزاحة الستار عن AirTag 2 في الربع الأخير من العام المقبل 2024 ولكن وفقا لمينج فإن الجيل الثاني من إيرتاج سوف يتم تأجيله ولن يظهر حتى عام 2025.

مواصفات AirTag 2

يرى مينج أن الجيل الجديد من أداة تتبع آبل سوف يكون جزءا من النظام البيئي الجديد لنظام الحوسبة المكانية الذي تخطط آبل لبنائه من أجل نظارتها الذكية فيجين برو ويرى المحلل أن أداة التتبع الجديدة سوف تتكامل مع نظارة آبل Vision Pro، كما أشارت العديد من المصادر إلى أن صانع الآيفون يعتزم تحسين نطاق البحث الخاص بأداة AirTag 2 لتصبح قادرة على ايجاد الأغراض لمسافة تصل إلى 60 متر مقارنة بالجيل الأول والذي يقتصر نطاق بحثه على مسافة 10 إلى 15 متر فقط.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن تتضمن إيرتاج الجديدة الجيل الثاني من Ultra-Wideband (موجات راديو فائقة العرض تعمل بشكل أفضل وبكفاءة أعلى وبدقة وسرعة كبيرة مقارنة بالواي فاي والبلوتوث) والتي ظهرت لأول مرة في طرز آيفون 15، مما يسمح للأداة بتتبع العناصر لمسافة أكبر وبشكل أكثر دقة من السابق.

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أخيرا، لا توجد معلومات أخرى حول AirTag 2 وعما قد تجلبه آبل من تصميم أو تحديث أو ميزات جديدة، ولهذا سوف ننتظر حتى موعد الإطلاق لنعرف كيف سيكون الجيل التالي من أداة التتبع الشهيرة إيرتاج.