شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهولة الصينية أن بكين نقلت سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17 ، وصاروخ حامل من طراز "لونج مارش- 2 إف" إلى منطقة الإطلاق، استعدادا لإطلاق السفينة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم نقل المجموعة المكونة من سفينة الفضاء والصاروخ إلى منطقة الإطلاق اليوم، وأنهم في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من فحوصات الوظائف والاختبارات المشتركة قبل الإطلاق على النحو المقرر.

وسيتم إطلاق سفينة الفضاء في وقت مناسب في المستقبل القريب.